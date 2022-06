Grandine grossa a Torino: i video choc. Le previsioni meteo per le prossime ore

Torino, 28 giugno 2022 - Italia spaccata in due dal meteo. Il maltempo, con grandine e nubifragi, è piombato al Nord: partito da ovest, con Piemonte e Valle d'Aosta, la perturbazione si sposta nel pomeriggio verso est. Nel mirino la Lombardia, il Veneto e l'Emilia Romagna e anche l'alta Toscana, mentre i fenomeni su Piemonte e Valle d'Aosta dovrebbero via via attenuarsi. Benedetta pioggia, si direbbe visti i continui allarmi sulla siccità. Ma il vigore con cui l'acqua si è abbattuta sul nord dell'Italia ha creato non pochi disagi. Le prossime ore saranno ancora complicate dal punto di vista meteo, mentre da domani la situazione è prevista in miglioramento con residue piogge al mattino tra Veneto e Friuli. Il bel tempo dovrebbe quindi tornare stabilmente anche al Nord, salvo qualche fenomeno temporalesco venerdì su Alpi e Prealpi.

Sommario

Forti grandinate hanno colpito oggi il Piemonte. Le testimonianze, anche video, parlano di chicchi grandi come albicocche. Un filmato che circola sui social mostra i parabrezza delle auto distrutti dalla grandine alla barriera di Santena.

Forte grandinata nel Torinese.

Qui siamo nei pressi della barriera di Santena ( Torino )



Video di Pier Paolo Vercellio #hail pic.twitter.com/Y66ZbiLNlh — Kurosh1974 (@Kurosh_74) June 28, 2022

Come previsto dai bollettini meteo dell'Arpa del Piemonte, fin dalle prime ore del mattino la regione è stata travolta dal maltempo. Particolarmente colpite il Biellese e la vicina Valsesia, nel territorio della provincia di Vercelli. Una violenta grandinata ha colpito anche le zone dell'alta provincia di Biella, in particolare, la Valle Cervo e le aree del Mucrone con il Santuario di Oropa e della Valsessera.

In Valsesia la grandine ha imbiancato i prati dell'Alpe di Mera, dando l'illusione ottica di una nevicata fuori stagione. Il violento acquazzone ha creato difficoltà anche a Varallo Sesia, con numerose cantine allagate nelle contrade storiche.

Il maltempo sarà solo una parentesi e limitata al nord dell'Italia. Per il resto dovremo attenderci temperature sopra la media, anche per la prossima settimana. Il meteorologo Antonio Sanò de 'IlMeteo.it' spiega: "Già ieri si sono sperimentate delle temperature molto alte, addirittura Roma ha sfiorato i 40 gradi, che è il record storico di sempre da quando si fanno rilevazioni, per il mese di giugno, mentre il record storico in assoluto per la città di Roma appartiene all'agosto del 2007 quando si toccarono i 40,5 gradi per poche ore in un giorno".

L'esperto aggiunge: "La particolarità però di questa ondata di calore è che continuerà per tutta la settimana e anche la prossima: è una situazione eccezionale che non ha precedenti, un caldo che anziché durare un giorno o due, dura 15 - 20 giorni. Addirittura non si intravede se non dopo il 6 o 7 luglio un lieve calo che potrebbe portare le temperature dai 7 gradi sopra la norma ai 3 sopra norma. Calo - avverte Sanò che porterà comunque a valori ancora molto superiori alle medie stagionali".

Secondo l'Osservatorio sulla siccità dell'Istituto per la bioeconomia del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ibe) sarà "un'estate con temperature molto probabilmente sopra la media e più secca della media". Nei prossimi mesi, spiega il Cnr, le temperature incideranno sull'evaporazione dal suolo e da fiumi, laghi e bacini; traspirazione delle piante. "I passaggi temporaleschi potranno solo mitigare localmente l'attuale deficit, in particolare sull'arco alpino, dove i valori di pioggia potrebbero risultare nella norma climatica".