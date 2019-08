Roma, 5 agosto 2019 - Una settimana con il caldo in aumento, ma caratterizzata anche da un nuovo break temporalesco. In arrivo infatti, da domani a giovedì, un peggioramento del tempo nel Nord Italia e in Toscana, mentre al Sud le temperature massime torneranno a superare i 40 gradi nelle aree interne di Sicilia, Sardegna, Calabria e Puglia. Il weekend, secondo le prime indicazioni delle previsioni meteo, dovrebbe essere all'insegna del sole ovunque, con caldo in intensificazione. Andrea Vuolo, meteorologo di 3bmeteo.com, dice che al Settentrione "dopo un weekend ben soleggiato e con caldo nella norma, la situazione meteorologica tornerà gradualmente a peggiorare da martedì a partire dalle regioni settentrionali, il tutto per l'afflusso di aria più umida e instabile di origine atlantica che raggiungerà anche le Alpi e il Nord Italia".

Temporali soprattutto mercoledì 5 agosto

La fase più instabile è attesa mercoledì 5 agosto, con temporali che dalle Alpi raggiungeranno anche le medio-basse pianure del Nord Ovest e dove i fenomeni potrebbero talora risultare intensi e accompagnati anche da possibili grandinate e improvvise raffiche di vento. Entro la notte su giovedì il tempo peggiorerà anche su Veneto, Friuli, Emilia Romagna e Toscana, poi giovedì mattina tra Umbria e alte Marche, anche in questo caso con possibili acquazzoni e veloci temporali. Situazione simile quella descritta da Ilmeteo.it: nelle giornate di mercoledì e giovedì l'instabilità atmosferica si farà ulteriormente strada al Nord. Sotto stretta osservazione anche le pianure piemontesi, quelle dell'alta Lombardia, del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. Tra mercoledì notte e giovedì mattina, alcuni rovesci temporaleschi si estenderanno anche a tutto il resto della Lombardia fino all'Emilia Romagna per poi spostarsi nel corso del pomeriggio di giovedì 6 agosto, definitivamente verso Est.

Le temperature al Sud Italia

"Ben diverso lo scenario meteorologico del Sud Italia - dice 3bmeteo.com -, dove l'approfondimento di una circolazione depressionaria sulle Isole britanniche, favorirà il rinforzo dell'anticiclone nordafricano sul Mediterraneo centrale e sul Sud Italia: l'arrivo di masse d'aria calda di matrice subtropicale determineranno così una nuova intensa ondata di caldo sulle regioni meridionali della nostra Penisola e sulle Isole maggiori, segnatamente a partire da mercoledì". Ilmeteo.it sottolinea che ncora maggiormente colpite saranno le Isole Maggiori e il Sud. Nelle aree interne della Sardegna si potranno raggiungere i 40 gradi; punte di 37-38 in Sicilia e in Puglia. Al Centro Nord i valori massimi toccheranno picchi di 35-37 gradi su alcuni tratti della Val Padana e nelle aree interne della Toscana.

Le previsioni meteo per Ferragosto

Difficile parlare per Ferragosto di previsioni meteo, mancano ancora diversi giorni, perciò si tratta piuttosto di tendenze. In questo senso ilMeteo.it scrive sul sito che attorno al 15 agosto, "si teme per l’arrivo della classica burrasca di Ferragosto, una vera e propria tempesta con temporali e calo termico generale". Anche 3bmeteo annuncia una possibile svolta: "In prossimità del Ferragosto non è escluso che dal Nord Europa si prepari un nuovo attacco instabile a opera di correnti fresche settentrionali che punterebbero l'Italia". Ma ribadiamo: distanza temporale importante, mancano ancora 10 giorni, perciò prudenza e seguire gli aggiornamenti.

