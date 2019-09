Roma, 10 settembre 2019 - Buone notizie della previsioni meteo. Il tempo, su alcune aree dell'Italia, risulterà ancora un po' instabile fino a metà settimana. Al Nord temperature minime in stile autunnale. Tuttavia, la situazione è destinata a cambiare radicalmente tra giovedì e venerdì, quando vivremo nuovamente un periodo tipicamente estivo.

Ancora un po' di instabilità meteo

Oggi - spiega ilMeteo.it - piogge e temporali soprattutto sulle regioni nord occidentali, come Piemonte e Liguria, in estensione nel corso del giorno fino alle aree occidentali della Lombardia, con qualche rovescio anche a Milano. Una moderata invece sul resto del Nord. Ma a fare i conti con qualche pioggia e alcuni temporali anche le due Isole maggiori e la Calabria: rovesci a sfondo temporalesco sulle aree più orientali della Sardegna, la Sicilia e i settori meridionali della Calabria (sia l'area tirrenica, sia quella ionica). Un po' di nubi sparse sul resto del Centro-Sud, ma in un contesto di tempo asciutto.

Il grafico di 3bmeteo

#Meteo Italia - Attese piogge nelle prossime ore, in particolare sui settori occidentali di Piemonte e Liguria, nonché sulle Isole Maggiori. https://t.co/PzXnAPX15e — 3B Meteo (@3BMeteo) 10 settembre 2019

Le temperature in netta risalita

Ma, come anticipato, il contesto perturbato non durerà ancora molto: da giovedì e poi in particolare da venerdì, le temperature potranno aumentare fino a 36 gradi. Questo perché un profondo vortice depressionario collocato tra il Sud della Penisola Iberica e il Nord Africa, provocherà la risalita di masse d'aria calda verso il nostro Paese. Nel contempo si verificherà l'espansione di un redivivo anticiclone delle Azzorre. Avremo quindi condizioni meteo decisamente più stabili da Nord a Sud, e valori termici in generale aumento. Il caldo si farà sentire in particolare sulle Isole maggiori e sulle regioni centrali tirreniche, più esposte alle calde correnti nord africane. Gli esperti spiegano che i 35 gradi potranno essere superati nei settori in terni di Sardegna e Sicilia. IlMeteo.it dice fra l'altro che questa "estate settembrina" è destinata a durare almeno fino al prossimo weekend.

#Meteo: TEMPERATURE, imminente Fiammata Africana, fino a 36°C! Ecco Dove il Caldo Anomalo si farà sentire #10settembre https://t.co/467GesIETw pic.twitter.com/a4F88Hsxb0 — IL METEO.it (@ilmeteoit) 10 settembre 2019

Comunque nella maggior parte del Paese il caldo sarà senza eccessi. 3bmeteo dice che le punte saranno di 30-31 gradi. In ogni caso, spazio alle ultime giornate di mare.

#Meteo Italia - Da giovedì torna un clima tipicamente estivo grazie alle temperature che si riporteranno sui 28-31°C.https://t.co/5r7j6I2WpN — 3B Meteo (@3BMeteo) 10 settembre 2019

