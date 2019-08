Roma, 22 agosto 2019 - Temporali in mezza Italia e temperature in calo: le previsioni del tempo di venerdì 23 agosto prefigurano un weekend poco piacevole e l’inizio della fine dell’estate. Gli esperti de iLMeteo.it sono drastici, parlano di “estate in declino” e “ribaltone” a base di temporali e grandine che, iniziati già mercoledì, ci accompagneranno verso gli ultimi giorni di agosto. Una fine stagione che arriva prima del previsto, a partire da un venerdì di piogge su arco alpino e dorsale appenninica. Il fronte proveniente dall’Atlantico porterà una diminuzione delle temperature e una generale instabilità su gran parte della Penisola.

#Meteo: WEEKEND, Sabato 24 e Domenica 25 con Raffica di Temporali e Grandine. Ecco in Quali Regioni #weekend https://t.co/PXvqIrIbUZ pic.twitter.com/j48AmhrHw0 — IL METEO.it (@ilmeteoit) 22 agosto 2019

Anche 3BMeteo parla di “rottura dell’estate” e spiega che dopo il caldo africano arrivano temporali anche forti, a fare da chiusura a due mesi caldissimi. Venerdì si prevedono temporali sparsi la mattina su Alpi, Emilia, Appennino centrale e Toscana. Nel pomeriggio la perturbazione si sposterà verso sud toccando Lazio, Sardegna e rilievi siciliani. Bel tempo invece sulle altre regioni.

Previsioni meteo venerdì 23 agosto

Nord Ovest

Il fronte atlantico colpisce per primo il Nord e l’arco alpino: si prevedono rovesci al mattino sulle pianure, con temporali lungo le zone montane. Nel pomeriggio i piovaschi si abbatteranno sull'Appennino Ligure, arrivando anche sule coste. Sole e bel tempo nelle altre zone del Nord Ovest. Termometro in ribasso: 26° a Torino e 28° a Milano.

Nord Est

L’aria e le nubi del fronte fresco risparmiano i rilievi alpini del Nord Est per concentrarsi sull'Appennino Emiliano, soprattutto nel pomeriggio. Qualche pioggia anche su coste e Pianura Padana, mentre il resto dell’area dovrebbe essere soleggiato. Si prevedono 29 gradi a Venezia nel pomeriggio.

Centro

La dorsale appenninica sarà percorsa da formazioni nuvolose cariche di pioggia fin dalla mattina, un fronte in movimento verso sud che porterà acquazzoni sui rilievi, ma anche sulle coste laziali, marchigiane e abruzzesi. Sole e bel tempo nel resto delle ore di venerdì, per una serata piacevole un po’ dappertutto. Temperature gradevoli con 32° a Roma e 29° a Firenze.

Sud e Isole

Qualche precipitazione possibile su Gargano e Sicilia interna, per il resto un venerdì soleggiato su tutto il sud, salvo qualche transito di formazioni nuvolose sparse. Si prevedono 30° a Bari e 29° a Palermo.

