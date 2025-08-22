L’estate è finita? Ancora no. Nuova settimana col caldo intenso, prima altri acquazzoni

Roma, 22 agosto 2025 – E’ davvero finita l’estate? No, è troppo presto per dispiacersi (o per cantar vittoria, a seconda). Le temperature registrate in questi ultimi giorni – in prevalenza al Centro Nord – hanno fatto pensare che il caldo fosse ormai archiviato anche per questo 2025. Invece già da domenica la burrasca di fine estate andrà piano piano ad esaurirsi per lasciare spazio gradualmente al ritorno dell’alta pressione.

Dunque, da un lato la circolazione depressionaria di natura atlantica, colpevole del maltempo anche intenso delle giornate di ieri e mercoledì, oggi tenderà ad allontanarsi dal Mediterraneo centrale verso i Balcani, assorbita da una vasta area di bassa pressione distesa dalla Scandinavia sull'Europa centro-orientale. Nel frattempo - prevede il Centro Meteo Italiano - un promontorio anticiclonico di matrice azzorriana rimonterà su Europa occidentale e Isole Britanniche e nel corso dei prossimi giorni tenderà a spostarsi sul Mediterraneo, con la prossima settimana che potrebbe vedere anche il ritorno del caldo intenso.

Weekend tra gli acquazzoni

Spiega Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it: "Nel corso delle prossime ore ci saranno ancora dei temporali con il ciclone in allontanamento verso i Balcani - osserva - causeranno rovesci sul Triveneto, su gran parte delle regioni centrali e localmente anche al Sud. Nel dettaglio, venerdì pomeriggio alcuni acquazzoni raggiungeranno la Puglia, mentre dalla serata tornerà un po' di maltempo tra Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia dopo le forti piogge degli ultimi giorni. Questo causerà anche un peggioramento nella giornata di sabato su buona parte delle regioni adriatiche, scendendo dalla Romagna fino alla Puglia.

Nel pomeriggio del sabato il maltempo colpirà, infine, a macchia di leopardo tutta la fascia orientale del Paese, da Trieste in giù, fino al Salento".

Il meteo città per città

Domenica migliora

"Domenica - aggiunge Tedici - arriverà un miglioramento più diffuso: il sole sarà prevalente al mattino salvo al Nord-Ovest, poi dal pomeriggio troveremo qualche acquazzone sulla dorsale appenninica, sulle Alpi e tra Toscana e Liguria".

Nuova settimana col caldo, poi ancora calo termico

Nel corso della prossima settimana l'alta pressione dovrebbe espandersi sul Mediterraneo, portando condizioni meteo sempre più stabili e con cieli per lo più soleggiati. Le temperature nei primi giorni della settimana si manterranno su valori intorno alle medie del periodo mantenendo un clima sopportabile: a seguire è atteso un aumento del caldo soprattutto al Centro-Sud, con massime anche di diversi gradi sopra le medie del periodo. Ma per l'ultimo weekend del mese possibile nuovo peggioramento con calo termico.

Le previsioni del weekend nel dettaglio

Venerdì 22. Al Nord: instabile dal pomeriggio sera sul Triveneto. Al Centro: temporali sparsi. Al Sud: instabile tra Campania e Puglia con temporali, altrove caldo e poco nuvoloso.

Sabato 23. Al Nord: più instabile al Nordest. Al Centro: variabile con qualche rovescio specie sulle adriatiche. Al Sud: rovesci e temporali specie sul settore adriatico.

Domenica 24. Al Nord: nubi al Nord-Ovest e qualche rovescio sparso. Al Centro: nubi irregolari, rovesci sui monti. Al Sud: spesso soleggiato. Tendenza: nuova settimana con più sole, almeno fino a mercoledì.