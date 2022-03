Previsioni meteo, sabato vortice ciclonico in arrivo. Ecco dove pioverà

Le previsioni meteo di domani, sabato 26 marzo, descrivono un inizio di weekend insidiato dall'avvicinamento di un vortice ciclonico destinato a provocare qualche disturbo su una parte dell'Italia. In sintesi, ci attende una giornata ancora caratterizzata dall'alta pressione, ma non sempre soleggiata e asciutta.



Il team de iLMeteo.it comunica che sabato il ciclone attualmente posizionato tra la Spagna e il Marocco muoverà il suo baricentro verso il Mediterraneo, andando a lambire anche il nostro Paese. L'effetto sarà un deciso aumento della nuvolosità sulle regioni tirreniche, ma soprattutto sulle due Isole Maggiori, con la possibilità di sporadiche piogge sulla Sardegna.

Di contro, il sole splenderà senza troppi problemi sul versante adriatico e dominerà addirittura indisturbato al Nord, ad eccezione di qualche velatura sulla Liguria. Va da sé che l'assenza di precipitazioni continuerà ad alimentare l'allarme siccità sulle regioni settentrionali, sebbene i meteorologi non escludano novità in positivo per la prossima settimana. Sul fronte climatico la vasta area di alta pressione stanziata sull'Europa centro-settentrionale garantirà un clima mite e primaverile nelle ore diurne, con picchi oltre i 20 gradi.

Per quanto riguarda il resto del fine settimana, il sito di 3BMeteo anticipa che domenica 27 marzo la nuvolosità si estenderà su tutto Centro Sud, arrivando a tingere parzialmente di grigio anche l'Emilia Romagna e alcuni settori di Nord Ovest. Secondo gli esperti le piogge rimarranno tuttavia confinate sulle due Isole maggiori, sulla Calabria ionica, sulla Campania tirrenica e sul Salento, con fenomeni blandi e intermittenti, solo localmente a carattere di rovescio.

Le previsioni meteo nel dettaglio

Nord Ovest

Generali condizioni di bel tempo, salvo qualche nube in più sulla Liguria. Temperature massime: 16° a Genova, 19° a Torino, 20° a Milano.



Nord Est

Soleggiato su tutte le regioni, in un contesto climatico mite. Temperature massime: 22° a Bolzano, 21° a Bologna, 17° a Venezia.



Centro e Sardegna

Coperto con qualche debole pioggia sparsa sulla Sardegna. Dal pomeriggio nuvole in aumento anche sulle coste tirreniche, ma in un contesto asciutto. Sereno altrove. Temperature massime: 15° a Cagliari, 22° a Firenze, 18° a Roma.



Sud e Isole

Coperto sulla Sicilia, ma con basso rischio di pioggia. Sulle altre regioni avvio soleggiato seguito da cielo via via più nuvoloso. Meno nubi in Puglia. Temperature massime: 20° a Napoli, 19° a Bari, 18° a Palermo.