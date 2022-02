Previsioni meteo: domenica nuove abbondanti nevicate al Sud

Le previsioni meteo di domani, domenica 27 febbraio, descrivono una giornata ancora in parte condizionata dal ciclone invernale arrivato a inizio weekend. La principale conseguenza sarà rappresentata da nuove abbondanti nevicate a quote molto basse sulle estremità meridionali dell'Italia.



Il team de iLMeteo.it comunica che domenica la perturbazione fredda proveniente dalla Russia proseguirà la sua azione destabilizzante sulle regioni del medio e basso Adriatico e più in generale su gran parte del Sud. In queste zone si verificheranno ancora rovesci diffusi e a tratti anche intensi, mentre la neve cadrà copiosa sui rilievi meridionali, con fiocchi in discesa fino a quote collinari. Discorso diverso per le regioni settentrionali e i settori centrali del Tirreno, dove splenderà un bel sole, seppure in un contesto termico abbastanza frizzante. I meteorologi avvertono infatti che specie in Val Padana e nelle valli interne della Toscana i termometri potranno scendere sotto zero al mattino presto e in tarda serata; viceversa, durante le ore centrali della giornata il clima risulterà più tiepido.

Stando agli ultimi aggiornamenti, la prossima settimana dovrebbe tornare l'alta pressione, al netto di qualche avanzo di maltempo in fase calante. Lo conferma 3BMeteo, che per lunedì 28 febbraio parla di residue nevicate a quote collinari sulla dorsale adriatica, comunque in esaurimento entro sera. Da martedì 1 marzo, inizio ufficiale della primavera meteorologica, il bel tempo si imporrà su quasi tutto il Paese, anche se con temperature probabilmente sotto le medie del periodo.

Le previsioni meteo nel dettaglio di domenica

Nord Ovest

Giornata soleggiata su tutte le regioni. Temperature massime: 12° a Genova, 10° a Torino, 11° a Milano.



Nord Est

Cielo generalmente sereno, a parte qualche nube sulle coste romagnole. Temperature massime: 12° a Bolzano, 11° a Bologna e Venezia.



Centro e Sardegna

Residui di instabilità sul versante adriatico, con piogge e nevicate in collina, specie in Abruzzo. Prevalenza di sole su Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna. Temperature massime: 14° a Cagliari, 11° a Firenze e Roma.



Sud e Isole

Migliora il tempo in Campania. Sulle altre regioni nuvoloso con piogge diffuse, locali temporali e nevicate sui rilievi dai 300-600 metri. Temperature massime: 11° a Napoli, 10° a Bari, 13° Palermo.