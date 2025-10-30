Ecco il ciclone di Halloween, anche il meteo sarà… mostruoso. Pioggia e vento in tutta Italia

Roma, 30 ottobre 2025 - Halloween sotto la pioggia con il ciclone di fine ottobre, che fa tornare il maltempo in tutta Italia. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito IlMeteo.it, conferma l'arrivo di una perturbazione atlantica in ingresso dalla Francia e proveniente dal Portogallo.

Le regioni più colpite dalla tempesta

"Nelle prossime ore sono previste delle piogge su tutto il Nord-Ovest, localmente moderate, con i maggiori accumuli attesi su Liguria, Alta Lombardia e Alpi occidentali", spiega Tedici. Dopo una settimana con tempo molto instabile, “nel pomeriggio i fenomeni insisteranno ancora sull'estremo Nord-Est, in Toscana e Sardegna, estendendosi anche a Umbria, Lazio, Sicilia e Marche: vivremo un giovedì da ombrello aperto quasi ovunque, tranne sulle fortunate regioni del Medio e Basso Adriatico", è ancora l’esperto.

"Il meteo di Halloween sarà un po’ fantasma"

"Il meteo di Halloween sarà un po' fantasma, un po' stregone, come si addice a questa "festa mostruosa" - prosegue -: le piogge, infatti, saranno rare ma improvvise, avremo spazi di sole traditi da scrosci non attesi. Una situazione, dunque, di estrema instabilità che ci sorprenderà come per magia. I rovesci improvvisi dovrebbero colpire in particolare Sardegna, Lazio, Sicilia e Friuli Venezia Giulia al mattino; dal pomeriggio e in serata, attenzione invece a temporali a tratti forti tra Sicilia, Calabria e Puglia, altrove il tempo sarà bello salvo scherzetti dell'ultima ora”.

La mappa del meteo città per città

Le previsioni per il weekend

Il weekend, infine, vedrà ancora delle piogge al Nord, specie domenica, mentre al Centro-Sud prevarranno le schiarite. Inoltre "quest'anno invece che martedì 11 novembre l'Estate di San Martino arriverà con san Carlo Borromeo (martedì 4), portando tanto sole e bel tempo per almeno 3 o 4 giorni, in particolare al Centro-Nord".

Queste le previsioni nel dettaglio de il meteo.it.

VENERDI 31 OTTOBRE: Nord: Giornata con cielo molto nuvoloso o coperto e piogge sparse pia' probabili al Nordovest e sul Friuli Venezia Giulia. Venti da sud. Centro: Cielo molto nuvoloso o a tratti coperto. Sono previste delle precipitazioni piuttosto irregolari su Toscana e Lazio, asciutto altrove. Sud: Giornata con cielo molto nuvoloso e precipitazioni sparse, più intense sui settori ionici. Venti deboli meridionali, mari mossi.

SABATO 01 NOVEMBRE: Nord: Giornata con molte nubi, locali nebbie in pianura e qualche piovasco intermittente sui settori occidentali. Venti deboli da sud. Centro: Giornata che trascorrerà con un tempo generalmente asciutto, ma il cielo si potrà vedere irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni. Sud: Giornata in gran parte stabile con cielo irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni. Possibili piogge su Sicilia e Calabria ioniche.

DOMENICA 02 NOVEMBRE: Nord: Giornata che trascorrerà con generali condizioni di maltempo con piogge diffuse e localmente intense in montagna e sulla Liguria. Centro: Giornata che vedrà un tempo parzialmente soleggiato e cielo più coperto in Toscana dove peggiorerà a partire dalla sera. Venti da sud. Sud: Giornata con un tempo in prevalenza asciutto, ma il cielo si potrà vedere parzialmente nuvoloso su tutte le regioni. Venti variabili.