Arriva il ciclone dalle Baleari, rischio nubifragi: in quali regioni scatta l’allarme maltempo

Tregua finita. Dopo un inizio di settimana caratterizzato da meteo stabile e temperature miti, l’Italia si prepara ad affrontare una nuova perturbazione, in arrivo dal settore occidentale del Mediterraneo. Il sistema ciclonico, che si era formato nei giorni scorsi nell’area delle isole Baleari, ha già provocato i primi effetti con rovesci sparsi sulla Sardegna. Finora era rimasto quasi stazionario, bloccato da ampie aree di alta pressione. Ora, però, il quadro barico sta cambiando. Sta arrivando una nuova ondata di maltempo.

Allarme maltempo

Verso un peggioramento: l’anticiclone si ritira, avanzano le piogge

Con l’indebolimento dell’alta pressione delle Azzorre, la depressione inizierà a muoversi verso est, coinvolgendo progressivamente il bacino centrale del Mediterraneo e, di conseguenza, l’Italia. I primi effetti si sono manifestati già nella giornata di martedì 14 ottobre, con piogge ancora sparse e intermittenti, in particolare su Sardegna e Sicilia. Tuttavia, sarà solo l’inizio di un peggioramento ben più deciso.

Mercoledì il fronte si sposta sul basso Tirreno

Il maltempo ‘vero’ è atteso per mercoledì 15 ottobre, quando il sistema depressionario si collocherà e progressivamente (e rapidamente) si intensificherà sul Mar Tirreno. La perturbazione investirà in particolare le regioni meridionali, con precipitazioni diffuse e in alcuni casi di forte intensità. Le zone più esposte, secondo le previsioni, saranno la fascia orientale e meridionale della Sardegna (in particolare le province di Ogliastra e Olbia-Tempio), la zona di Palermo e altre aree della Sicilia occidentale, le coste del basso Tirreno, dalla Campania meridionale alla Calabria tirrenica. In queste aree non si escludono fenomeni intensi, con rischio di nubifragi, forti raffiche di vento e locali criticità idrogeologiche.

Giovedì perturbato al Sud, più stabile il resto d’Italia

Il peggioramento si estenderà entro la serata anche a Basilicata, Molise e Puglia, aprendo la strada a una giornata di giovedì fortemente instabile su tutto il Sud. Le caratteristiche saranno pienamente autunnali, con piogge frequenti e temperature in calo. Diversa la situazione sul resto del Paese, dove il campo di alta pressione dovrebbe continuare a garantire condizioni più stabili almeno fino al fine settimana.

Un nuovo peggioramento possibile da domenica

All’orizzonte si intravede già una possibile seconda ondata, attesa tra domenica e l’inizio della prossima settimana. Tuttavia, la traiettoria è ancora poco definita per una previsione più precisa.