Roma, 28 dicembre 2020 - Il peggioramento del tempo che si è innescato nel giorno di Natale durerà a lungo. L'ondata di maltempo delle ultime ore, che ha portato fitte nevicate a Milano e in buona parte del Centro Nord, potrebbe essere solo l'inizio, secondo gli esperti di previsioni meteo.

IlMeteo.it, in un articolo che illustra la tendenza, parla di "atmosfera in tilt da Capodanno", con "pioggia e neve per tanti giorni consecutivi" causati da "impulsi gelidi in serie". Il sito sottolinea: "E' come se si fosse in sostanza aperta una sorta di 'autostrada' che permette alle correnti fredde e perturbate di muoversi velocemente e senza ostacoli dal Polo Nord fino al nostro Paese".

Meteo: le previsioni per l'Europa

"Secondo gli ultimi aggiornamenti - si legge - un nuovo vortice ciclonico, sospinto e alimentato da correnti polari, potrebbe investire in pieno l'Italia dando il via all'ennesimo peggioramento invernale proprio a nella notte di San Silvestro", a carico "delle nostre regioni settentrionali".

Anche nei prossimi giorni il clima resterà freddo. "Nuove perturbazioni attese su buona parte d'Italia almeno fino a mercoledì", sottolinea 3bmeteo. Per domani, martedì 29 dicembre, "rovesci sin da inizio giornata sul Levante Ligure, anche temporaleschi. Qualche pioggia anche su Calabria tirrenica, ma anche su Veneto e Friuli VG. In giornata fenomeni in netta intensificazione in Toscana con rovesci e temporali in estensione alle restanti aree tirreniche, dove si intensificheranno in serata. Neve sull'Appennino dai 1000/1200 metri. Piogge in intensificazione in giornata sul Triveneto, la sera anche su est Lombardia, con neve dai 200/400 metri".

La mappa di 3bmeteo

Le previsioni meteo città per città

