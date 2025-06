Un’ondata di temporali rischia di rovinare il weekend: ecco dove. Poi una nuova rimonta dell’anticiclone africano

Roma, 20 giugno 2025 – Da un lato il caldo torrido, dall’altro i temporali. Domani, alle ore 4.41, il solstizio d'estate ci farà entrare in una stagione che sancisce la crescita delle temperature massime estive anche di 5 gradi rispetto a 50 anni fa. Sta per iniziare dunque una nuova estate rovente, pronta a farci soffrire sia di notte che di giorno tra caldo africano e notti tropicali.

Ma il weekend – bollente – sarà puntellato da acquazzoni e temporali, sia oggi pomeriggio che nel corso di sabato e domenica. Vediamo quindi di capire dove è meglio preparare l’ombrello.

I temporali nel weekend

“La rimonta dell'anticiclone africano dal Marocco e dall'Algeria porterà un generale aumento delle temperature – spiega il meteorologo Lorenzo Tedici de ilmeteo.it – ma nasconderà sotto il suo mantello afoso un'insidia infida e misteriosa. Ricordando prima che, anche nelle prossime ore, ci saranno dei temporali forti in Sicilia e localmente sulle Alpi occidentali, prendiamo la lente di ingrandimento e cerchiamo questa insidia misteriosa sulle cartine meteo previsionali del Continente. Le carte meteo presentano una netta espansione dell'alta pressione (anticiclone africano) verso l'Europa centromeridionale ma, in modo subdolo, dalle Canarie un piccolo nucleo di aria più instabile risalirà verso la Spagna continentale e poi fin verso la Francia del Nord”. “Da questa posizione – continua Tedici -, il nucleo instabile si tufferà, entro sabato, verso il Nord-Ovest italiano dove porterà dei temporali a tratti forti sin dal mattino su Piemonte ed Emilia; in seguito, e specie dal tardo pomeriggio, i rovesci colpiranno Liguria di Levante, Versilia e Toscana costiera in generale; dalla notte questo nucleo temporalesco, di lontane origini canarie, porterà fenomeni su Lazio e medio Tirreno, prima di fermarsi domenica nelle zone interne del Lazio. Altrove sarà già piena estate”.

Le temperature saranno al di sopra delle medie anche di 4-6 gradi, specie al Centro-Nord, in lieve calo sul finire del weekend.

Bollino arancione in 3 città

Secondo l'ultimo aggiornamento del bollettino delle ondate di calore curato dal ministero della Salute, domani e domenica in nessuna città comunque scatterà l'allerta di livello 3 ("bollino rosso"). L'allerta di livello 2 ("arancione") - in presenza di condizioni meteo che possono rappresentare "un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili" - scatterà solo domani e in sole tre città: Bolzano, Brescia e Roma (con picco di 35 gradi percepiti nella capitale).

Nuova ondata di caldo

Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano per la prossima settimana confermano poi una nuova e intensa ondata di caldo, probabilmente a partire da metà settimana. L'anticiclone di matrice afro-azzorriana sembra infatti pronto a espandersi nuovamente verso Europa e Mediterraneo.

Clima africano e notti tropicali

Siamo ormai condannati a estati sempre più lunghe e sempre più torride. "Negli anni '70-80 era normale toccare i 32-34°C durante le giornate più calde, oggi purtroppo è normale, e sempre più frequente, raggiungere 37-38°C! Un clima africano", afferma Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it. "Un recente studio de iLMeteo.it ha confermato che la stagione estiva dura ormai 4 o 5 mesi con afa, caldo a tratti insopportabile, tante zanzare e altre specie tropicali che si trovano a proprio agio in questo clima canicolare. L'aumento medio ad esempio delle notti tropicali (minima notturna superiore a 20°C) è di circa il +200% dal 1975!”.

La tendenza per la fine di giugno

Infine, una nota di tendenza: la prima proiezione attendibile per la fine di giugno indica un ulteriore aumento delle temperature con l'alta pressione estesa fino alla Norvegia. “Saranno possibili numerosi 40°C all'ombra anche in Pianura Padana?", resta con il punto di domanda l’esperto de ilmeteo.it.

Il meteo città per città

Previsioni meteo per oggi

AL NORD Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni e qualche addensamento al Nord-Est. Al pomeriggio instabilità in aumento con temporali in sviluppo sull'arco alpino e con locali sconfinamenti, variabilità asciutta altrove. In serata e in nottata residui fenomeni sulle Alpi e in Pianura Padana.

AL CENTRO Al mattino tempo asciutto con cieli sereni. Al pomeriggio attese isolate precipitazioni in Appennino, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE Al mattino prevalenza di cieli sereni, locali piovaschi sulla Sicilia. Al pomeriggio instabilità in aumento con temporali specie tra Calabria e Sicilia, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata migliora ovunque con ampi spazi di sereno. Temperature minime e massime stabili o in aumento su tutta la Penisola.