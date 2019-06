Roma, 28 giugno 2019 - Le previsioni meteo annunciano una tregua effimera in arrivo dopo il caldo africano (e "storico") registrato in questi giorni in Italia, dove le temperature massime hanno toccato livelli da record. Oggi, secondo il bollettino curato dal ministero della Salute, le città da bollino rosso sono 16. Di seguito le temperature massime registrate dall'Areonautica militare: Bari, Bologna (con massime di 38-39°C), Bolzano, Brescia, Firenze (38-39°C) Frosinone, Latina, Milano (in cui si sfioreranno i 38-39°), Napoli, Perugia, Rieti, Roma (nella capitale previste punte di 36-37°C) Torino, Venezia, Verona, Viterbo. Per loro è attivo l'allerta di "livello 3", quello più alto, che corrispondente a "condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche".

In molte località si sono raggiunti e superati i 30 gradi già dalle prime ore del mattino, per arrivare a valori prossimi ai 42-43 gradi sul Nord Ovest e intorno ai 39-40 gradi sul resto del Nord e alcuni tratti interni del Centro Italia.

Previsioni del tempo

Le previsioni meteo di domani, sabato 29 giugno, lasciano intravedere la speranza di un temporaneo sollievo dall'afa. Gli esperti de iLMeteo.it avvisano infatti che, nonostante il sole intenso, una ventata di aria meno rovente "rinfrescherà un po’ il clima al Nord con temperature che perderanno circa 4-6°C". Come confermato da 3BMeteo, il lieve calo termico riguarderà anche le regioni centrali, mentre nel Mezzogiorno il bel tempo continuerà ad andare a braccetto con valori estivi tutto sommato moderati. Domani saranno 6 le città in cui scatterà il bollino rosso: Bolzano, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia e Roma.

In generale, nella giornata di sabato avremo ancora prevalenza di sole praticamente ovunque, ad eccezione di possibili (ma non probabilissimi) temporali pomeridiani sui rilievi alpini, in particolare fra il Trentino Alto Adige ed il Veneto.

Il trend dovrebbe estendersi anche a domenica, sotto la guardia comunque costante dell'alta pressione nord africana, che non accenna a mollare la presa. Non a caso, da lunedì 1 luglio si preannuncia una nuova potente ondata di calore, che dovrebbe cedere il passo a temporali e temperature più nella norma soltanto a partire da mercoledì 3 luglio.

Aggiornamento #meteo sul #caldo

Da domani e nei prossimi giorni si attenua ma solo parzialmente la canicola al Nord, mentre potrebbe aumentare al Sud. La tendenza https://t.co/UjxbOVw5wc — 3B Meteo (@3BMeteo) June 27, 2019

Meteo di sabato 29 giugno

Nord Ovest

Resiste l'alta pressione, ma le temperature calano comunque di qualche grado, rendendo l'aria più respirabile. In mezzo a tanto sole, potrebbe inoltre fare capolino un po' di pioggia, con possibili rovesci lampo sui rilievi nel pomeriggio. Attesi 33° a Milano e a Torino.



Nord Est

Anche a Nord Est il dominio del sole potrebbe venire interrotto da qualche breve pioggia pomeridiana sulle zone montuose. Si attenua leggermente il super caldo africano: previsti 29° a Venezia e 32° a Trento.



Centro

Giornata di rinnovato bel tempo sulle regioni centrali dell'Italia, dove il caldo si mantiene intenso nonostante il lieve calo termico, di cui beneficiano soprattutto le zone dell'Adriatico. Picchi di 36° a Firenze e 35° a Roma,



Sud e Isole

Il Mezzogiorno continua a godere di una situazione privilegiata rispetto al resto della Penisola. Su tutti i settori splende infatti il sole, ma le temperature estive rimangono entro limiti più che tollerabili. Il termometro promette di non superare i 27° a Bari e i 29° a Palermo.

DECESSI, MALORI E BLACKOUT - Come conseguenza del grande caldo, nella giornata di ieri, si sono registrati anche due decessi: il cadavere di un uomo di 82 anni è stato scoperto nelle campagne in provincia di Ascoli Piceno, deceduto probabilmente per l'afa. Le alte temperature sono state fatali anche per un clochard, trovato senza vita nella aiuole vicino alla stazione Centrale di Milano. Numerosi malori in tutta Italia a causa della canicola che non dà tregua: nella serata di ieri - riferisce l'Agenzia regionale emergenza urgenza lombarda - per i pronti soccorsi la situazione e' stata "critica", a causa dell'alto numero di richieste di intervento dovuti al caldo, soprattutto nel capoluogo, ma anche nel resto della regione. Le ambulanze hanno avuto "difficolta' a portare i pazienti negli ospedali. Diversi i brevi black out dovuti all'uso dei condizionatori segnalati in Veneto e in Lombardia.

Anche gli animali risentono dell'afa. Le mucche, a causa della violenta ondata di calore, stanno producendo per lo stress fino al 10% in meno di latte rispetto ai periodi normali. È l'allarme lanciato dalla Coldiretti sugli effetti dell'innalzamento della colonnina di mercurio oltre i 40 gradi nell'ultima settimana con le difficoltà maggiori riscontrate nella Pianura Padana, dove si concentrano gli allevamenti per la produzione di latte destinato ai più grandi formaggi italiani Dop, dal Grana Padano al Parmigiano Reggiano.