Caldo record, anche il Mar Mediterraneo ribolle: a 26 gradi mai stato così caldo

Roma, 30 giugno 2025 – Anche il Mar Mediterraneo ribolle, registrando ieri la temperatura superficiale più alta mai rilevata nel mese di giugno, con una media di 26,01 gradi. Secondo i dati del programma europeo Copernicus analizzati da Meteo-France la temperatura media del Mediterraneo è attualmente di 3 gradi superiore ai valori stagionali del periodo 1991-2020, con anomalie superiori a 4 gradi lungo le coste francesi e spagnole. "Non abbiamo mai misurato una temperatura così calda per il mese di giugno, quotidianamente, in media in tutto il bacino del Mediterraneo", ha detto Thibault Guinaldo, ricercatore del Centro Studi di Meteorologia Satellitare (Cems) di Lannion.

Da Nord a Sud, l’Europa è alle prese con un’ondata di caldo torrido con allerte sanitarie e pericoli di incendio in Spagna, Portogallo, Francia e persino Gran Bretagna.

Nella penisola iberica la colonnina di mercurio ha raggiunto i 46 gradi a El Granado, nella regione spagnola dell'Andalusia, un record per giugno. Solo nel 1965, a Siviglia, nella stessa regione, furono registrati 45,2 gradi. Ma in tutto il Paese è stato il 29 giugno più caldo dal 1950, secondo l'agenzia meteo nazionale. Il Paese è minacciato anche dai temporali, come quelli che si sono verificati ieri in Portogallo, dove oggi il termometro ha raggiunto i 46,6 gradi a Mora, circa 100 chilometri a est di Lisbona. Anche in questo caso un record per giugno: il precedente primato risale a 60 anni fa. In Portogallo il rischio di incendi è al massimo nella maggior parte delle aree boschive, e circa 160 vigili del fuoco sono ancora impegnati contro le fiamme vicino a Castelo Branco, a circa 85 chilometri dal confine con l'Estremadura. In Spagna, i sindacati hanno invitato le aziende a implementare "misure preventive" per proteggere la "salute dei lavoratori", soprattutto di coloro che lavorano all'aperto. Lo scorso fine settimana, sono stati segnalati due decessi a Barcellona e a Cordova probabilmente a causa del caldo. In Francia, 84 dei 95 dipartimenti sono in allerta arancione con temperature che potrebbero superare i 40 gradi in alcune zone: qualcosa di "mai visto prima" nel Paese, secondo il ministro per la Transizione Ecologica, Agnes Pannier-Runacher. Quasi 200 scuole pubbliche, su un totale di 45.000, chiuderanno completamente o parzialmente oggi, martedì o mercoledì a causa del caldo.