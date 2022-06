Meteo, il caldo non arretra: nuova fiammata. Clima pazzo: in Lapponia oltre 30°.

Roma, 30 giugno 2022 - L'afa non arretra. "Le temperature nei prossimi giorni - rileva 3bmeteo - torneranno ad aumentare al Centro Nord e Sardegna, mentre perderanno temporaneamente alcuni gradi al Sud, pur in un contesto termico caratterizzato da valori sempre molto elevati".

Oggi, per la terza giornata consecutiva, le città da bollino rosso sono 19, sulle 27 considerate nella rilevazione del ministero della Salute sulle ondate di calore. Il bollino rosso, che corrisponde al livello più alto (3) dell'allerta caldo, riguarda soprattutto le 10 città dell'Italia centrale in rosso da almeno due giorni: Ancona, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Viterbo. Ancora otto le città in rosso nel Sud e nelle isole: Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Messina, Napoli, Palermo e Reggio Calabria. A Nord, Bologna è invece l'unica città con il bollino rosso.

Aumentano da quattro a sei le città con il bollino arancione, che corrisponde al livello di allerta 2. Il nuovo livello di allerta delle ondate di calore dovrebbe infatti scattare domani a Milano e Venezia; resta confermato in altre quattro città settentrionali: Bolzano, Brescia, Trieste e Verona.

Si trovano a Nord anche le due uniche città ancora in giallo: Genova e Torino. Le ondate di calore, rileva il ministero della Salute sul suo sito, si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Queste condizioni climatiche, osserva il ministero, "possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione".

Nel fine settimana dunque la colonnina di mercurio continuerà a salire, raggiungendo picchi di 44 gradi. IlMeteo.it ricorda che nel nostro Paese si registrino temperature sopra la media stagionale ormai dal 10 maggio, nonostante alcuni temporali violenti che rinfrescano l'aria per poche ore e creano solo danni. L'ondata di caldo africana, partita dieci giorni fa, è destinata a durare "almeno un'altra settimana, con i primi segnali di cedimento attesi al Nord non prima di mercoledì 6 luglio". Dopo qualche pioggia, anche violenta, al Nord, "nel weekend si avranno temperature fino a 39-40 gradi a Firenze e Roma, 36-37 gradi anche a Milano e in Val Padana con valori 'algerini' anche al Sud. E come è successo negli ultimi giorni, il Centro potrebbe essere colpito in modo più intenso rispetto al resto dell'Italia: sono attese punte di 42 gradi nelle zone interne di Umbria, Lazio ed Abruzzo".

Gli esperti di 3bmeteo, sul sito, raccontano di un "clima pazzo in Europa". "L'anticiclone africano ha raggiunto negli ultimi giorni una notevole estensione in latitudine, allungato oltre il Circolo Polare Artico, addirittura fino alle Isole Svalbard", si legge. In Scandinavia le temperature massime "hanno battuto alcuni record raggiungendo i 32 gradi addirittura sulla Lapponia settentrionale tra Norvegia e Svezia, nei pressi di Capo Nord"