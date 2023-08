Caldo record, con il ciclone Poppea rischio canicola peggio di luglio. Ecco quanto durerà e i giorni peggiori

Roma, 16 agosto 2023 - Il caldo record, complice il ciclone Poppea, non molla dopo Ferragosto. Ma quanto durerà? E quando sarà il picco? Ecco le previsioni dei meteorologi.

Caldo record, quando è previsto il picco

Nel fine settimana sono previste punte di 38-40 gradi. “A differenza della tradizione che vede nel Ferragosto l’inizio del declino stagionale, quest’anno l’estate farà sul serio proprio nell’ultima parte di agosto – conferma il meteorologo di 3bmeteo.com. Daniele Berlusconi -. Una nuova pulsazione dell’anticiclone africano verso l’Europa occidentale porterà, nel corso del prossimo weekend, i massimi di pressione proprio tra Francia, Alpi e Nord Italia con lo zero termico che salirà fin verso i 5.000 metri”.

Nuova ondata di caldo record: quando sarà il picco e quanto dura

Ecco le regioni più calde

Le temperature già piuttosto elevate in questi giorni, prosegue il meteorologo, “aumenteranno ulteriormente fino a raggiungere i 36-38 gradi in Valpadana e punte di 40 gradi nell’entroterra tra Umbria, Toscana e Lazio; molto caldo anche in montagna con valori fino a 30-32 gradi a oltre 1.000 metri su Alpi e Appennino settentrionale. I valori di temperatura rimarranno un po’ più contenuti al Sud e sui versanti adriatici, ma con massime comunque superiori ai 32-33”. Qualche temporale giovedì al Nord, poi sole a oltranza.

Il confronto con luglio

Quest’anno dunque, in questo periodo, specie in alcune zone del Centro-Nord, si potrebbero raggiungere le temperature più elevate di tutta l’estate fino a 10 gradi oltre le medie, e in taluni casi anche dei record.

Al Sud invece non si toccheranno i valori estremi raggiunti nel mese di luglio.

Quindi, chiarisce al telefono Berlusconi, “il nord e parte del centro saranno interessati da una decina di giorni di canicola. Il caldo record proseguirà infatti fino al 24-25 agosto, poi si smorzerà. Al Sud, invece, i valori di lugluio resteranno imbattibili”.

La mappa del caldo regione per regione