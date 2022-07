Caldo record, domani temperature infuocate: la mappa. Apocalisse vicino al picco

La morsa di Apocalisse si stringe verso il suo picco. L'Italia boccheggia: le previsioni meteo di domani, venerdì 22 luglio, descrivono l'ennesima giornata di caldo record: soleggiata in tutta Italia, a parte qualche isolato temporale pomeridiano in montagna. L'alta pressione di matrice sub-tropicale è ormai vicina alla sua massima espansione e da qui alla prossima settimana dispenserà caldo sempre più estremo, facendo volare in modo diffuso le temperature oltre i 40 gradi prima al Centro Nord e poi al Sud.



Andando con ordine, il team de iLMeteo.it comunica che venerdì entreremo nella fase più infuocata provocata da questa ennesima ondata di calore. Il cosiddetto anticiclone africano Apocalisse4800, che ha portato zero termico addirittura al sopra i 4800 metri, guiderà l'ennesima escalation termica di questa estate da bollino rosso, portando le massime a superare la soglia dei 40 gradi su molti tratti della Val Padana e nelle zone interne del Centro. Secondo gli esperti le temperature potrebbero raggiungere il picco tra venerdì e sabato al centro nord, per poi proseguire al Sud per tutto il weekend. Poi arriva il fresco? Neanche per idea. Il caldo, magari con qualche grado in meno (pochi), potrebbe resistere fino a fine mese.

In un contesto atmosferico privo di sorprese e scossoni, sarà proprio la forte calura ad aprire qualche breve parentesi instabile. Nelle ore centrali della giornata, lo scontro tra masse di aria calda e qualche timido impulso proveniente dall'atlantico favorirà lo sviluppo di improvvisi annuvolamenti sui rilievi alpini, accompagnati da isolati temporali specie a ridosso dei confini di Nord Est. Le rare precipitazioni si esauriranno comunque entro sera, lasciando ovunque spazio a una nottata tranquilla e afosa, con disagio bioclimatico elevato.

Come anticipa anche 3BMeteo, nel fine settimana avremo ancora tanto sole su tutte le regioni, salvo locali rovesci e temporali su Alpi e Prealpi. Sabato 23 luglio, le temperature si ridimensioneranno leggermente al Nord Ovest, ma al contempo aumenteranno sul resto dello Stivale con picchi di 40-41 gradi in Romagna, sul foggiano e sul materano. Domenica 24 luglio, scrive infine il sito, si registrerà un lieve calo dei termometri al Centro Nord, ma con punte sempre nell'ordine dei 36-38 gradi. I valori rimarranno invece sostanzialmente invariati al Sud.

Le previsioni meteo nel dettaglio di venerdì 22 luglio

Nord Ovest

Un po' di nubi sparse sulla Liguria, per il resto soleggiato. Temperature massime: 29° a Genova, 34° a Torino, 38° a Milano.



Nord Est

Sole e tempo stabile, salvo isolati temporali di calore al pomeriggio sulle Alpi di confine in Alto Adige, Veneto e Friuli. Temperature massime: 38° a Bolzano e Bologna, 33° a Venezia.



Centro e Sardegna

Qualche nube sulle coste settentrionali della Toscana; sole altrove. Temperature massime: 33° a Cagliari, 37° a Firenze, 38° a Roma.



Sud e Isole

Bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature massime: 33° a Napoli e Palermo, 36° a Bari.