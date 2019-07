Roma, 6 luglio 2019 - L'Italia è in attesa del ribaltone meteo che la prossima settimana porterà a un crollo delle temperature anche di 10 gradi, in particolare da martedì 9 luglio. Maltempo mercoledì 9 luglio sul medio Adriatico, quando - spiega ilMeteo.it - potrebbero cadere "anche più di 70-80 mm di pioggia in meno di tre ore".

Il grafico di ilMeteo.it con le aree nel mirino

Le mappe di 3bmeteo evidenziano al Nord temperature massiche che in molti casi potrebbero non superare i 25 gradi. Gli esperti di previsioni del tempo però avvisano che, intanto, il weekend sarà bollente, molto caldo, ma con lo spettro di forti temporali già in arrivo al Nord.

Previsioni #meteo per questo primo weekend di Luglio https://t.co/2ttmvgYNqf — 3B Meteo (@3BMeteo) 6 luglio 2019

Le previsioni meteo di domenica 7 luglio

Le previsioni di domenica 7 luglio infatti seguono la falsa riga del giorno precedente: si parte un po' ovunque con sole e livelli massicci di afa, e si chiude in serata con fenomeni temporaleschi anche intensi al Nord. Il team de ilMeteo avvisa che il finale di weekend sarà ancora una volta segnato dall'influenza dell'anticiclone africano che marchia a fuoco soprattutto il Centro Sud, dove il tempo sarà stabile nell'arco di tutta la giornata con valori termici in ulteriore aumento. Nelle regioni settentrionali l'ondata di caldo non promette sconti: tuttavia, anche 3BMeteo conferma che nel pomeriggio è in arrivo un peggioramento a partire da Alpi e Prealpi, che sconfinerà in Lombardia, Veneto, Friuli ed Emilia Romagna, fino a visitare le Marche nelle ore serali.

Il tempo area per area

Nord Ovest

Sole abbondante su quasi tutte le regioni in mattinata, ad eccezione di qualche nuvola in più sulla Liguria, a basso rischio di pioggia. Peggioramento del tempo sulle Alpi nel pomeriggio, con probabili temporali in estensione nelle pianure limitrofe. Picchi di 36° a Milano e 34° a Torino.



Nord Est

Possibili rovesci già in mattinata sulle Alpi, per il resto tempo soleggiato e clima afoso un po' ovunque. A partire dal pomeriggio, il maltempo promette di estendersi alle pianure lombarde, fino a raggiungere le coste friulane, venete ed emiliano romagnole, con temporali intensi e grandinate. Attesi 31° a Venezia, mentre a Bologna si vola verso i 37°.

Centro

Cielo sereno e clima molto caldo su tutti i settori. Più nuvoloso sulla Toscana, in un contesto comunque asciutto, mentre in serata i temporali provenienti da Nord Est potrebbero toccare le Marche. Termometro in ulteriore ascesa, con massime di 35-36° a Firenze e Roma.

#meteo #Toscana temperatura massima di ieri e anomalia di temperatura massima ultimi 7 giorni pic.twitter.com/Gabc4PmaZf — Consorzio LaMMA (@flash_meteo) 6 luglio 2019

Sud e Isole

Giornata di sole intenso su tutto il Meridione, dove l'influsso infuocato dell'anticiclone africano fa la voce grossa soprattutto in Puglia e Sicilia, con picchi intorno ai 40°. Previsti 37° a Bari e 34° a Palermo.

Focus estero: Alaska, temperature drammatiche

"Il 4 luglio 2019 verrà ricordato per le temperature record registrate in diverse località nel Sud dell' Alaska": è quanto ha scritto su Twitter il Servizio meteorologico di Anchorage, in Alaska, dopo che nella principale città dello Stato americano sono stati superati i 32 gradi. La media stagionale è di 18 gradi. "Alle 17 l'aeroporto internazionale di Anchorage ha ufficialmente raggiunto i 90 gradi (Fahrenheit, circa 32,2 gradi Celsius) per la prima volta" da quando vengono registrate le temperature, ha precisato l'agenzia. Il precedente record risale al 14 giugno del 1969, quando erano stati raggiunti gli 85 gradi Fahrenheit, pari a 29,4 gradi Celsius. Temperature record sono state registrate anche in altre località nel Sud dell' Alaska, quali Kenai e King Salmon, dove sono stati toccati i 31,6 gradi Celsius.