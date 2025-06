Il caldo travolge anche la Gran Bretagna, temperature record a Londra nel primo giorno di Wimbledon

Londra, 30 giugno 2025 – Il caldo infernale ha travolto l’Europa, che continua a subire gli effetti più pesanti dell’emergenza climatica. Spagna, Portogallo, Grecia, Francia e Italia boccheggiano per le temperature roventi della prima grande ondata di calore dell’estate 2025.

Nemmeno la Gran Bretagna è stata risparmiata da questa fine di giugno infuocata e oggi, in particolare a Londra e nel sud-est del Paese, sono previste temperature record di 34 gradi.

Come sottolineano i media, alcuni parti del Paese sono più calde della Giamaica in queste ore, mentre si apre nella capitale britannica il torneo di tennis di Wimbledon, con le temperature più alte mai registrate per il primo giorno delle sfide sull'erba. Accanto ai consigli alla popolazione per proteggersi dagli effetti della canicola è stata diffusa una allerta contro gli incendi in condizioni di siccità.

Ritardi e cancellazioni nei servizi ferroviari sono possibili a causa del surriscaldamento dei binari che impone velocità ridotte.

Secondo gli esperti le temperature registrate sono superiori di 10-12 gradi rispetto a quelle normali in questo periodo. Domani potrebbe fare ancora più caldo nel sud-est dell'Inghilterra, col termometro oltre i 35 gradi.

Caldo torrido a Wimbledon

Questa mattina gli organizzatori hanno invitato il pubblico a non mettersi più in coda dal momento che erano già stati venduti tutti i 42mila biglietti disponibili per la prima giornata dei Championships. "Si prega di pianificare in modo appropriato la propria permanenza in coda, portando acqua, crema solare e un cappello. Sono disponibili punti di rifornimento d'acqua in The Queue e nei dintorni del Grounds", si legge sul sito ufficiale del torneo. Oggi è in programma il debutto del campione uscente, Carlos Alcaraz, che inaugurerà il Centre Court contro l'italiano Fabio Fognini. Solo domani in campo il n.1 al mondo Jannik Sinner, atteso dal derby italiano contro Luca Nardi.

Per la nostra Penisola il mese che si conclude oggi sarà sicuramente tra i più caldi di sempre, superando diversi record. I prossimi giorni che vedranno ancora un vasto e robusto campo di alta pressione sull'Europa con lo spostamento del caldo pian piano verso i settori orientali del continente. Le temperature almeno fino al weekend continueranno a essere al di sopra delle medie in Italia, anche di 6-8 gradi con bollino rosso e con allerta caldo per molte città. Nei prossimi giorni si prevede inoltre anche un lieve incremento dell'instabilità pomeridiana con temporali sparsi che potrebbero interessare le Alpi e l'Appennino, sconfinando localmente anche sulla Pianura Padana. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano mostrano dal weekend una lieve attenuazione delle temperature con una saccatura che potrebbe portare anche un po' di maltempo al Nord, da verificare nei prossimi giorni.

Con temperature previste superiori ai 30 gradi, il Belgio ha dichiarato un'allerta gialla e una arancione per il caldo che, a eccezione della costa, saranno in vigore dalla mezzanotte di martedì fino a mercoledì prossimo. Oggi le temperature massime al centro del Paese oscillano tra i 33 e i 34 gradi, mentre sulle zone costiere raggiungono i 27 e i 28 gradi Celsius. Di notte scenderanno tra i 17 e i 22 gradi con venti "leggeri e variabili". In Svizzera si registrano temperature intorno ai 32 gradi di giorno e 20 di notte, un'ondata di caldo che dovrebbe persistere fino a metà settimana. Le valli e le zone pianeggianti del Paese, come il Lago di Ginevra e le aree circostanti, sono le più colpite e hanno spinto le autorità di cantoni come Ginevra, Vallese e Vaud a emettere allerta. La città di Ginevra ha adottato misure come l'ingresso gratuito a piscine e cinema per gli anziani. Sebbene le temperature saranno più basse nelle zone montane, il Servizio Meteorologico Svizzero avverte che saranno anche eccezionalmente elevate, con lo zero termico che raggiungerà i 5.200 metri sul livello del mare, un record mai registrato prima a giugno, superando i 4.912 metri registrati nel 2017. Alcune parti del Paese potrebbero essere colpite da temporali che potrebbe attenuare leggermente il caldo.