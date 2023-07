Roma, da città eterna a “infernale”: sui media stranieri il caldo proibitivo che brucia l’Italia

Roma, 15 luglio 2023 - L'Italia brucia sotto i raggi del sole, e il Belpaese cotto a puntino fa notizia sulle maggiori testate internazionali. A mettere in guardia gli inglesi sulle punte di calore infernali della capitale ci ha pensato il Times di Londra, che in preda al classico umorismo inglese ha titolato: 'Rome, the Infernal City' (Roma, la città infernale), giocando sull'espressione 'The Eternal City' (La Città Eterna).

I siti internazionali avvertono degli allarmi scattati in metropoli turistiche come Roma, Firenze e Bologna. E la BBc sul suo sito web punta sull'Europa, e sui 16 bollini rossi per le nostre città: 'Ondata di caldo in Europa: allerta rossa diramata in 16 città italiane'.

Il Guardian dà un'ulteriore spallata a chi intendesse passare le ferie in Sicilia e in Sardegna, sottolineando come lì le temperature possono arrivare a picchi di 49 gradi. E a corredo pubblica la situazione meteorologica, non migliore, di Grecia, Spagna e Uruguay.

Sky News si abbandona a un titolo catastrofico, che potrebbe ricordare un vecchio detto da bar, ma anche... una pizza: 'Ondata di caldo in Europa: L'Italia 'non ha più quattro stagioni'.

I cugini francesi de Le Figaro che partendo dalle nostre disavventure, arrivano a buttare un occhio anche negli Stati Uniti, dove pure in questi giorni l'allarme per le temperature sopra la media stagionale è allarmante, titolano: 'Ondata di caldo: dall'Italia alla California, il mondo soffoca'.

Ma se è vero che le immagini valgono più di mille parole, il Times dà il colpo di grazia allo spirito vacanziero nella capitale con fotografie particolarmente evocative, come le fontane che punteggiano il centro di Roma, espressione di arte e bellezza, e risorsa di refrigerio per turisti, comunque provati dalle temperature: "Questa settimana l'acqua fresca e zampillante della Fontana di Trevi è sembrata un'oasi nel deserto alle orde di turisti che barcollavano fuori dalle strade strette e roventi di Roma. Ciò ha reso la vita più difficile agli agenti di polizia di stanza alla fontana per impedire ai visitatori di gettarsi dentro. 'Tolleriamo che le persone intingano una mano per bagnarsi la fronte, altrimenti dovremmo chiudere il posto", ha spiegato un agente al giornalista britannico, che si asciugava il sudore e sognava il Tamigi.