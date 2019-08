Previsioni meteo. Di nuovo caldo africano, di nuovo forti temporali

Una settimana pienamente in linea con le caratteristiche dell'estate 2019. Temperature in salita: ecco le città più calde. Le previsioni del tempo per il weekend: frequenti temporali in particolare nelle aree montuose. Ma si tratta ancora di una tendenza

Ultimo aggiornamento il 19 agosto 2019 alle 16:14