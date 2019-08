Roma, 9 agosto 2019 - In Italia torna con prepotenza l'anticiclone africano. È questo l'ultimo responso delle previsioni meteo, che, in linea con le precedenti anticipazioni, confermano l'arrivo di un weekend soleggiato e rovente, tra i più caldi di tutta l'estate.



Il team de iLMeteo avverte che già domani, sabato 10 agosto, l'espansione dell’alta pressione subtropicale determinerà un marcato aumento delle temperature da Nord a Sud, che si tradurrà in massime di almeno 35° in moltissime città, tra cui Bolzano, Milano, Verona, Firenze, Roma e Bari. I disagi saranno amplificati dalla concomitante presenza dell'afa, che risparmierà in misura variabile solo le zone di montagna e le ventilate località costiere.

Facendo una panoramica riassuntiva, gli esperti del sito sottolineano che sabato il caldo si farà sentire maggiormente "sulle pianure del Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia", ma anche "nelle zone più interne del Centro, della Puglia, Sardegna e Sicilia". Proprio in Puglia e nelle due isole maggiori sono previsti picchi locali oltre i 38°. Per quanto infuocato, lo scenario non esclude l'incursione di improvvisi temporali estivi sulle Alpi, specie in Piemonte e Alto Adige, accompagnati in alcuni casi di grandine e forti raffiche di vento.

Quanto descritto trova d'accordo anche 3BMeteo, il cui bollettino specifica poi che nella seconda metà del weekend l'escalation termica raggiungerà il suo punto più alto, con valori che in alcuni settori dello Stivale sfioreranno i 40°. Domenica 11 agosto, dicono i meteorologi, dovrebbe infatti essere "la giornata più calda per le regioni centro settentrionali e parte del Sud con massime fino a 39°C in Toscana, Umbria, Emilia Romagna, Tavoliere". Ma per saperne dovremo comunque attendere ulteriori aggiornamenti.

Previsioni del tempo di sabato 10 agosto

Nord Ovest

Giornata soleggiata su tutti i settori, che non esclude comunque l'arrivo di isolati temporali pomeridiani sui rilievi alpini, con fenomeni anche intensi in Piemonte. Clima molto caldo: previsti 35° a Milano e 32° a Torino.



Nord Est

Cielo prevalentemente sereno anche sul versante Nord Est, dove tuttavia non si escludono brevi e violenti temporali estivi sull'Alto Adige, in sviluppo nel pomeriggio. Temperature in aumento, con massime che vanno dai 31° di Venezia ai 37° di Bologna e Bolzano.



Centro

Tanto sole e valori in ascesa pressoché ovunque, con picchi oltre i 38° in alcune zone interne della Sardegna. A Roma e Firenze sono attesi 36° nelle ore più calde.



Sud e Isole

Qualche sporadico annuvolamento sui rilievi, per il resto domina il bel tempo su tutte le regioni. Termometri in salita e clima rovente specie in Puglia, con punte fino a 38°. Si preannunciano 34°C a Napoli e 35°C a Bari.