Caldo in arrivo con l'anticiclone africano. Previsioni meteo del weekend

Le previsioni meteo di domani, sabato 16 luglio, annunciano una giornata di bel tempo e molto calda, la prima di un weekend segnato dalla prepotente espansione dell'anticiclone africano. Come ampiamente anticipato, già in queste ore l'Italia e più in generale l'Europa si troveranno alle prese con una nuova intensissima ondata di calore (la sesta), che aprirà una fase bollente destinata a durare fino almeno a metà della prossima settimana.

Secondo il sito iLMeteo.it, la nuova ondata di calore potrebbe portare fino alla quota di 4.800 metri lo zero termico, ossia l'altitudine sopra la quale la temperatura è inferiore allo zero. Si prevede che l'anticiclone proveniente dall'Africa possa raggiungere anche Germania, Danimarca e Gran Bretagna (nel Regno Unito per la prima volta è stata lanciata l'allerta rossa) e che la temperatura nei prossimi giorni possa toccare i 40 gradi a Parigi, 37 a Londra e 30 a Dublino.

Andando con ordine, il team de iLMeteo.it comunica che sabato l'alta pressione sarà sempre più forte su tutto il Paese, garantendo uno scenario stabile e soleggiato da Nord a Sud. Il cielo risulterà limpido un po' ovunque, fatta eccezione per qualche nube sulla Liguria e sul Triveneto, e per alcuni rapidi temporali pomeridiani sulla Alpi centro-orientali. Come suggeriscono anche gli esperti di 3BMeteo, il caldo volerà alle stelle in particolare al Centro Sud e in Sardegna, con picchi di 38-40 gradi nelle zone più interne. Al Nord le massime subiranno una lievissima flessione, pur mantenendosi intorno ai 35-37 gradi in Pianura Padana. Mentre l'Arpa Lombardia segnala valori di ozono in aumento in gran parte della regione.

Domenica 17 luglio la situazione rimarrà sostanzialmente invariata. A parte alcune rare precipitazioni nel pomeriggio sugli Appennini, il sole imporrà la propria presenza su tutte le regioni, accompagnato da afa e temperature roventi. La canicola non mollerà la presa nemmeno di notte, con minime bloccate sui 23-24 gradi specie nelle grandi città e lungo i litorali. Una lieve flessione nei valori massimi potrebbe farsi sentire sul versante adriatico grazie all’afflusso di aria un po’ meno calda proveniente dai Balcani. Ma, secondo le attuali proiezioni modellistiche, il caldo dovrebbe però tornare a intensificarsi a partire da martedì 19 luglio.

Le previsioni meteo nel dettaglio di sabato 16 luglio

Nord Ovest

Qualche nube in più sulla Liguria, per il resto tanto sole. Temperature massime: 28° a Genova, 32° a Torino, 35° a Milano.



Nord Est

Generali condizioni di bel tempo, salvo un po' di nuvole sul Triveneto e isolati temporali al pomeriggio sui rilievi di Alto Adige e Friuli. Temperature massime: 36° a Bolzano, 35° a Bologna, 30° a Venezia.



Centro e Sardegna

Cielo sereno con pochissime nuvole su tutte le regioni. Temperature massime: 32° a Cagliari, 35° a Firenze e Roma.



Sud e Isole

Prevalentemente soleggiato su tutti i settori. Temperature massime: 32° a Napoli e Palermo, 34° a Bari.