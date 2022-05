Il caldo anomalo di maggio non molla: nel weekend picchi fino a 35 gradi

Il caldo anomalo di questo maggio 2022 non molla la presa, anzi, prende ancora più vigore. Le previsioni meteo di domani, venerdì 20 maggio, descrivono una giornata ampiamente soleggiata e con temperature estive, che farà da apripista a un weekend altrettanto stabile e ancora più bollente. Come anticipato, nell'imminente fine settimana l'alta pressione che avvolge l'Italia raggiungerà la sua massima potenza, provocando un'ulteriore escalation termica con picchi fino a 35 gradi, tipici del mese di luglio.



Il team de il Meteo.it comunica che nelle prossime ore l'anticiclone africano Hannibal continuerà a estendersi su tutto il bacino del Mediterraneo, regalando condizioni di bel tempo su tutte le regioni, con cielo prevalentemente sereno o al massimo poco nuvoloso. Farà eccezione qualche debole disturbo nuvoloso sulle Dolomiti, destinato a provocare piogge occasionali nel pomeriggio (dettagli in fondo all'articolo). Il caldo anomalo rimarrà una costante po' ovunque, per via anche della ventilazione molto debole, che favorirà la sensazione di afa.

Per quanto riguarda il fine settimana, 3BMeteo conferma che all'orizzonte ci attende una due giorni pienamente estiva, con molto sole (salvo rari temporali alpini) e soprattutto temperature sempre più roventi. Tra sabato 21 e domenica 22 maggio, si legge sul sito, le massime toccheranno localmente punte di 35 gradi, specie su alcuni tratti della Val Padana, della Puglia, della Sardegna e nelle zone centrali del Tirreno. A tale proposito, gli esperti de iLMeteo.it sottolineano che potremmo essere di fronte al weekend di maggio più caldo della storia. Di norma in questo mese in Italia la colonnina di mercurio segna circa 22-23 gradi: siamo insomma di fronte a uno scarto di 12-13 gradi, che sembra ormai destinato a infrangere il precedente primato, risalente a maggio 2003.

Le previsioni meteo nel dettaglio di venerdì 20 maggio

Nord Ovest

Condizioni generali di bel tempo su tutte le regioni. Temperature massime: 22° a Genova, 28° a Torino, 31° a Milano.



Nord Est

Giornata soleggiata, a parte un po' di variabilità al pomeriggio sulle Alpi, con sporadiche piogge su Alto Adige e alto bellunese. Temperature massime: 34° a Bolzano, 31° a Bologna, 25° a Venezia.



Centro e Sardegna

Tempo stabile, con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. Temperature massime: 23° a Cagliari, 29° a Firenze, 25° a Roma.



Sud e Isole

Temperature massime: 27° a Napoli, 28° a Bari, 24° a Bari.