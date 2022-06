Meteo: caldo anomalo, fino a 43°. Città da bollino rosso. A picco il livello di Po e laghi

Roma, 20 giugno 2022 - Mentre l'Italia affronta una siccità senza precedenti, arriva il terzo e durissimo anticiclone africano dell'estate 2022, che porterà un'imponente ondata di caldo. Le previsioni meteo non lasciano speranze. A partire da oggi ci avviamo ad affrontare almeno una settimana tra le più calde di sempre per il mese di giugno e in assoluto della stagione estiva con punte di 38 gradi in Valpadana e 40/43 gradi nel Foggiano e nelle zone interne della Sardegna e della Sicilia. Antonio Sanò, direttore e fondatore di ilMeteo.it avvisa che a essere colpito per primo sarà il Nord, seguirà poi il Centro e infine anche il Sud. Nel giorno del solstizio d'estate in alcune città italiane si batteranno i record di temperatura massima che resistevano fin dall'estate infuocata del 2003. Per esempio, a Bologna sono previsti 36 gradi rispetto ai 34 del 2003, così come a Milano e in molte città del Veneto e dell'Emilia. Al Centro Sud le temperature cominceranno l'escalation a partire da mercoledì/giovedì con valori massimi fino a 38 gradi a Roma, 37 a Firenze, 40 a Foggia, Matera, Catanzaro, Taranto e anche oltre sulle zone interne delle due Isole maggiori. Oltre al caldo di giorno dovremo fare i conti pure con le notti tropicali. Queste si verificano quando la temperatura notturna non scende mai sotto i 20 gradi e le notti della prossima settimana in molte città italiane avranno proprio questa caratteristica.

Le città da bollino rosso

Bollino rosso per Torino, Bolzano e poi Bologna, tra oggi e mercoledì 22 giugno. Per il ministero della Salute sono queste le città italiane che dovranno fare i conti con le ondate di calore e con il massimo livello di emergenza che indica condizioni a rischio per tutta la popolazione. Tra oggi e domani Torino avrà 34 gradi di temperatura massima percepita, Bolzano, tra domani e dopodomani, ne avrà rispettivamente 35 e 33. C'è poi Bologna che il 22 giugno toccherà i 37 gradi percepiti. Oggi sono quattro le città da bollino arancione, che indica condizioni di rischio per anziani e soggetti fragili: Bologna, Bolzano, Brescia e Milano. Ma il trend è in aumento. Domani saranno otto e dopodomani dieci.

Caldo torrido, rebus condizionatori. "Razionare subito o saranno guai"

La mappa di 3bmeteo

(L'articolo prosegue sotto alla cartina)

Il caldo fa calare la produzione di latte

E non sono solo i raccolti a essere bruciati dalla siccità: a soffrire il caldo sono anche gli animali nelle fattorie, a cominciare dalle mucche che con le alte temperature stanno producendo per lo stress fino al 10% di latte in meno. E' quanto rende noto la Coldiretti Lombardia, che sottolinea anche il calo delle rese nel foraggio per l'alimentazione degli animali, tagliate dall'assenza di precipitazioni. Per le mucche - ricorda l'associazione degli agricoltori - il clima ideale è fra i 22 e i 24 gradi, oltre questo limite gli animali mangiano poco, bevono molto e producono meno latte. Per questo nelle stalle sono già scattate le contromisure anti-afa, con gli abbeveratoi che lavorano a pieno ritmo perche' ogni singolo animale è arrivato a bere con le alte temperature di questi giorni fino a 140 litri di acqua al giorno contro i 70 dei periodi meno caldi.

I livelli del Po e i dei laghi

Nelle stalle, inoltre, sono in funzione anche ventilatori e doccette refrigeranti per sopportare meglio la calura e i pasti vengono rimodulati per aiutare le mucche a nutrirsi al meglio senza appesantirsi. Al calo delle produzioni di latte - continua la Coldiretti - si aggiungono dunque i maggiori consumi di energia e acqua che in questo momento sono costosi e carenti. "La situazione nelle campagne è drammatica - afferma la Coldiretti Lombardia - in un 2022 segnato fino ad ora da precipitazioni praticamente dimezzate. La preoccupazione è forte anche per il calo delle rese produttive, dall'orzo al frumento fino ai foraggi, con mais e riso osservati speciali. Secondo l'ultimo monitoraggio della Coldiretti il livello idrometrico del fiume Po al Ponte della Becca (Pavia) è sceso a -3,7 metri, su livelli più bassi da almeno 70 anni, ma in sofferenza sono anche i grandi laghi come il lago Maggiore che è sceso al minimo storico con un grado di riempimento del 22% mentre quello di Como è al 25%". La siccità "è diventata la calamità più rilevante per l'agricoltura italiana con danni stimati quest'anno pari a circa 2 miliardi di euro a livello nazionale, per effetto del calo dei raccolti che hanno bisogno dell'acqua per crescere. Ad essere colpito dalla siccità è l'intero territorio dell'Italia, ma particolarmente grave è la situazione nella pianura padana dove per la mancanza di acqua e' minacciata oltre il 30% della produzione agricola nazionale e la metà dell'allevamento".

Siccità: perché la causa è il cambiamento climatico