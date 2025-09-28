Meteo, aria fredda dalla Russia piomba sull’Italia. Venti a 100km/h e violento maltempo

Roma, 28 settembre 2025 – La prossima settima si spalancheranno le porte dell’autunno vero. Dopo il primo assaggio di questi giorni le temperature subiranno un ulteriore crollo portando le minime in Pianura padana anche sotto i 10 gradi. Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, conferma che la nuova stagione è entrata nel vivo e che, a parte una temporanea pausa nei prossimi giorni, continuerà. Da martedì sera-notte, infatti, lo scenario meteorologico si farà quasi anomalo per il periodo. Per mercoledì 1 ottobre, i modelli previsionali indicano una decisa irruzione di aria gelida proveniente dalla Russia. Questo massiccio afflusso di correnti orientali non solo provocherà temporali da forte contrasto termico con possibili grandinate, specie sulle regioni centro-meridionali, ma determinerà un crollo termico "eccezionale".

A quote di media montagna, intorno ai 1.500 metri d'altezza, si prevede infatti un'anomalia termica negativa stimata intorno ai 10 gradi centigradi rispetto alle medie stagionali. Sulle coste adriatiche le temperature massime potrebbero non superare i 13-14 gradi a metà settimana. Un vero e proprio assaggio d'inverno.

Questo vortice depressionario, alimentato dal contrasto tra l'aria gelida e le acque ancora tiepide del Mediterraneo, spiega il meteorologo, "porterà un forte maltempo che si concentrerà in particolare sulle regioni meridionali, con l'apice atteso tra l'1 e il 3 ottobre. Contemporaneamente, il raffreddamento e la pressione in calo intensificheranno i venti di Tramontana e Grecale, che rinforzeranno sensibilmente su tutto il Centro Sud. Le raffiche potrebbero risultare burrascose, aumentando la sensazione di freddo e rendendo le condizioni del mare agitato, soprattutto lungo le coste esposte del Meridione".

Anche 3bmeteo sottolinea che “il vortice ciclonico che si insedierà sul bacino centrale del Mediterraneo intorno a metà settimana porterà una tempesta di vento sull'Italia. I modelli stimano raffiche fino a 90/100km/h e piuttosto diffuse dato che la circolazione depressionaria sarà molto ampia. Attese anche grosse mareggiate. Si inizia da mercoledì ma con Bora forte sul Triestino già martedì sera e si finirà nel weekend. Le giornate clou saranno giovedì e venerdì”.

L'Italia, evidenzia inoltre Brescia, "si presenterà meteorologicamente divisa in due in questa fase. Le regioni settentrionali, pur avendo subìto il primo assaggio autunnale, godranno di un tempo molto più tranquillo una volta che l'irruzione fredda sarà passata e la depressione si sarà spostata verso Sud. Qui si potrà assistere a giornate più soleggiate e asciutte, sebbene con temperature fresche".