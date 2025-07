Ritorna l’anticiclone africano, caldo e temperature in risalita. Ma al Nord non mancheranno i temporali

Roma, 14 luglio 2025 – Il caldo sta per tornare. Dopo una settimana caratterizzata da temporali, a tratti anche violenti come quelli registrati domenica, l'Italia sarà nuovamente investita dall’anticiclone africano, portando con sè una fase di tempo più stabile. Ma "non si tratterà di una rimonta da far 'tremare' i termometri. Sarà intensa, ma non eccessiva, con un aumento termico che non raggiungerà valori eccezionali", osservano gli esperti de ilMeteo.it. Dunque niente ondate di calore estremo come è stato a fine giugno e a inizio mese, anche se qualche picco oltre i 35°C sarà possibile, specialmente al Sud.

Cambio di rotta

La svolta parte già da oggi. Una massa d'aria calda porterà tanto sole e un aumento delle temperature. Incremento, questo, che verrà percepito specialmente nelle pianure del Nord Italia, sulle regioni tirreniche e sulle due isole maggiori.

Tuttavia, gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano, mostrano che a metà settimana l'influenza dell'anticiclone sarà temporaneamente disturbata dall'ingresso di correnti più fresche dai quadranti settentrionali, che potranno causare locali temporali sul Triveneto e sulla fascia medio-alta dell'Adriatico. Il tutto porterà a una nuova flessione delle temperature.

Le previsioni per domani

Al Nord - Condizioni di tempo per lo più asciutto sulle regioni del Nord con cieli sereni o poco nuvolosi. Da segnalare comunque nuvolosità in sviluppo con locali acquazzoni pomeridiani su Alpi e Appennino settentrionale. In serata e nottata ancora fenomeni in estensione sulle regioni di Nord-Est, più asciutto altrove.

Al Centro - Giornata all'insegna del tempo asciutto sulle regioni centrali con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ampie schiarite ovunque.

Al Sud e sulle isole - Tempo stabile sulle regioni del Sud sia al mattino che al pomeriggio con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata e nottata poche variazioni con tempo asciutto ovunque e ampie schiarite. Temperature in generale rialzo sia nei valori minimi che in quelli massimi su tutta la Penisola.

Le temperature più fresche della scorsa settimana

Lo scenario che abbiamo vissuto nell’ultima settimana – spiegano i meteorologi – può essere sembrato anomalo o persino fresco, ma in realtà è in linea con quello che dovrebbe essere il clima mediterraneo in estate. Al contrario di quanto avvenuto a fine giugno e inizio luglio con le ondate di calore estremo, che hanno portato massime ripetutamente superiori ai 35-37°C e minime che raramente sono scese sotto i 23-25°C, registrando un numero record di notti tropicali consecutive su larga scala nel nostro Paese.

Come sarà il resto di luglio

I modelli meteorologici attuali indicano una chiara tendenza per l'ultima decade di luglio, dominata ancora una volta dal caldo africano. Le previsioni mostrano la possibilità di picchi termici di +28°C a 1500 metri di altitudine, il che significa che al suolo le condizioni potrebbero non essere delle più piacevoli, in particolare per il Centro-Sud. Non è comunque escluso che la "cupola africana" non riesca ad estendersi eccessivamente verso nord, lasciando spazio a qualche temporale sulle regioni settentrionali.