Un ciclone africano sta per impattare sull’Italia: rischio maltempo estremo e alluvioni lampo

Roma, 14 maggio 2025 – Breve pausa e poi ben due cicloni che porteranno piogge torrenziali al Sud, nello specifico Sardegna, Sicilia e Calabria, e lungo il mare Adriatico e sul Triveneto. La fase di forte maltempo terminerà però nel weekend, quando tornerà il sole.

Nell’attesa, continuerà il bel tempo intervallato giusto da qualche acquazzone in montagna e in Sardegna.

Ma vediamo nel dettaglio cosa provocherà questo duplice attacco ciclonico in arrivo tra domani e venerdì. Lorenzo Tedici, meteorologo de 'iLMeteo.it', spiega: "Il primo ciclone risalirà dall'Algeria e dalla Tunisia verso le Isole Maggiori, la Calabria e la fascia ionica portando nubifragi e venti di burrasca già dalle prime ore di giovedì; nello stesso momento, il secondo ciclone si metterà in moto, nel suo lungo viaggio, dalle Repubbliche Baltiche verso i Balcani: arriverà venerdì sul Mare Adriatico".

Questo duplice attacco, nota il meteorologo, causerà, già al mattino di giovedì, piogge torrenziali su Sardegna, Sicilia e Calabria: poi, dal pomeriggio, migliorerà in Sardegna e peggiorerà su Metaponto e Salento. "Nel contempo - continua Tedici - avremo in serata i primi rovesci causati dal secondo ciclone, quello 'baltico', che colpirà il Triveneto.

"Questa temibile macchina atmosferica si sposterà dalle coste tunisine verso Italia innescando venti molto forti di tempesta con raffiche ad oltre 100 km/h – spiegano ancora gli esperti de ilmeteo.it -. Il moto ondoso è previsto in aumento con onde altre fino a 3-4 metri, specie su Sicilia e Sardegna con il rischio più che concreto di mareggiate lungo le coste maggiormente esposte. Il ciclone provocherà inoltre violente precipitazioni, anche sotto forma di veri e propri nubifragi: le piogge potrebbero insistere per 2 giorni di fila con accumuli fino a 200 mm (l'equivalente delle precipitazioni attese in 2 mesi concentrate in poche ore!) in particolare su Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia. Come già capitato nel recente passato (2023, 2024), condizioni di questo tipo possono rivelarsi particolarmente delicate con la possibilità pure di allagamenti e alluvioni lampo”.

Venerdì, poi, avremo la 'fusione' di questi due cicloni, o meglio lo scontro di due masse d'aria completamente opposte: aria polare continentale si scontrerà con aria di origine subtropicale, calda e molto umida. Più differenti sono le masse d'aria che si incontrano, aggiunge il meteorologo, più forte è il maltempo. Ecco che venerdì sono previsti temporali sul Medio Adriatico al mattino e al Sud per tutto il giorno; nelle prime ore della giornata alcuni temporali potrebbero colpire anche il nordest.

Il duplice attacco ciclonico tunisino-baltico lascerà, per fortuna, l'Italia portandosi nel weekend su Grecia e Turchia: sul nostro Paese tornerà il sole, con più caldo, disturbato al più da qualche isolato e locale rovescio pomeridiano a ridosso delle montagne.

Giovedì 15. Al Nord: soleggiato, peggiora entro sera sul Triveneto. Al Centro: temporali sui monti tra Lazio e Abruzzo. Al Sud: ciclone dalla Tunisia con maltempo a partire dalla Sicilia.

Venerdì 16. Al Nord: migliora. Al Centro: forte maltempo sulle adriatiche. Al Sud: forte maltempo. Tendenza: weekend in miglioramento, più soleggiato e caldo.

Allerta gialla per temporali nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna; per vento nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì Cesena, Rimini; per stato del mare nelle province di Ravenna, Forlì Cesena, Rimini. Dalla tarda serata-nottata di giovedì 15 maggio sono previste piogge localmente a carattere di rovescio e/o temporale anche di forte intensità più probabili sul settore emiliano della regione. Sono previsti inoltre venti di burrasca moderata (62-74 km/h) da nord-est con possibili rinforzi o raffiche di intensità superiore sulla fascia costiera, sulla pianura romagnola e sull'intero rilievo. E' previsto mare agitato al largo e non si escludono localizzati fenomeni di erosione e/o di ingressione marina.