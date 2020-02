Roma, 5 febbraio 2020 - Un vento fortissimo sta spazzando l'Italia da nord a sud e sta provocando disagi e danni (alberi caduti, tegole pericolanti, pali della luce crollati) e la chiusura delle scuole in Irpinia. I meteorologi parlano di una discesa di aria fredda di origine polare che entra sul Mediterraneo sotto froma di tramontana forte con raffiche fino a 100 chilometri orari e oltre: punta massima sulle montagne dell'Alto Adige dove si sono sfiorati i 150 chilometri l'ora (la temperatura più bassa, -21, è stata registrata a quota 3.399 metri a Cima Libera (Vipiteno) ai confini con l'Austria. La neve sta scendendo fino alle quote collinari sull'Appennino centro-meridionale e fino a valle sui confini alpini. Liguria e Pugliano le regini più colpite. A Bologna un anziano ha perso l'equilibrio ed ha battuto la testa: è grave.

La mappa di 3B Meteo

Burrasca in Liguria

E' atteso un nuovo rinforzo della ventilazione settentrionale nel corso della mattinata con valori fino a burrasca forte e raffiche di 70-80 km/h lungo le aree costiere. Saranno possibili, invece, raffiche superiori a 100 km/h sui rilievi. Progressiva attenuazione dei venti in serata a partire dalle aree costiere. Le raffiche più intense si stanno verificando proprio nelle ore mattutine: i valori piu' elevati a Casoni di Suvero (Zignago, La Spezia) con 139 km/h.

Traghetti bloccati in Puglia

Blooccati al largo a causa delle forti raffiche tre traghetti con un totale di 524 passeggeri e oltre duecento persone di equipaggio, oltre a due navi cargo. Le tre navi passeggeri sono la AF Francesca della Adria Ferries (168 viaggiatori e 60 componenti di equipaggio) e la Righel II della Ventouris Ferries (188 passeggeri e 49 equipaggio) provenienti da Durazzo (Albania) e la Superfast (168 passeggeri e 56 equipaggio) proveniente dalla Grecia. Hanno posto la prua rivolta a Nord cercando protezione al largo dei vicini porti di Trani, Molfetta e Manfredonia, in attesa che il vento scenda almeno a 30 nodi e possa consentire le manovre di ingresso e attracco nel porto di Bari. Interroti i collegamenti tra Vieste, manfredonia e isole Tremiti. Affondato un piccolo peschereccio ormeggiato all'isola di San Domino.

Sempre in Puglia forti disagi anche a Lecce dove sono caduti calcinacci dalla facciata di un palazzo. I vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza la zona. A Bari la ringhiera in metallo e vetro si è staccata da un balcone al quarto piano di una palazzina. Non ci sono feriti. Il Comune di Bari ha deciso di chiudere al pubblico parchi pubblici e cimiteri cittadini. Previste nevicate al di sopra dei 500-700 metri sulla Puglia settentrionale.

Neve sul Vesuvio

Vesuvio imbiancato dai primi fiocchi di neve: è lo spettacolo che si è mostrato questa mattina agli abitanti di Napoli e provincia. Su Napoli e i comuni della fascia costiera al momento spira un vento freddo e le nuvole a tratti ricoprono la visuale del Vesuvio.

Scuole chiuse in Irpinia

Per la neve e il vento in alcuni comuni dell' Irpinia i sindaci hanno già disposto la chiusura delle scuole. Oggi e domani rimarranno chiusi gli istituti scolastici a Chiusano San Domenico, Vallata, Trevico, Vallesaccarda, Bisaccia, Torella dei Lombardi, Guardia Lombardi, Rocca San Felice, Sant'Angelo dei Lombardi e Teora.

Tormenta di neve in Lombardia

Il tratto lungo la strada statale 36 "Del Lago di Como e dello Spluga" è stato temporaneamente chiuso dal km 140,700 al km 147,000, a Madesimo (Sondrio), a causa di una tormenta di neve.

Le previsioni

Nel corso della serata, secondo gli esperti di meteo.it il tempo migliorerà su tutte le regioni: l'anticiclone è pronto a riconquistare l'Italia riportando il bel tempo. Le temperature notturne scenderannosotto lo zero su gran parte delle regioni almeno fihno a venerdì.

Le previsioni nelle città: Bologna, Milano, Firenze