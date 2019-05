Roma, 28 maggio 2019 - Un ciclone di origine polare sta per impattare sull'Italia, con un carico molto pesante di pioggia e grandine (e neve sulle Alpi oltre i 1.600 metri). Una situazione che andrà monitorata con attenzione e che chiude un mese di maggio davvero folle sul fronte meteo. Anche perché, dicono gli esperti di previsioni del tempo, successivamente dovrebbe arrivare un clima estivo.

Le zone del maltempo e l'allerta rossa

Ma andiamo per gradi. IlMeteo.it avverte che oggi il brutto tempo non mollerà la presa salvo qualche pausa limitata alle zone del Nord Ovest. La situazione andrà ulteriormente aggravandosi dal pomeriggio/sera in quanto farà irruzione un ciclone artico che comincerà a far affluire aria più fredda. Il ciclone provocherà una decisa e violenta fase di maltempo che colpirà soprattutto la Lombardia meridionale, la Liguria di Levante e tutto il Nord Est, basso Veneto, Emilia e Venezia Giulia in primis. Attenzione ai possibili forti temporali, nubifragi e qualche grandinata. Mercoledì 29 maggio il forte maltempo insisterà sulla Lombardia, su gran parte delle zone orientali ed in particolar modo sull'Emilia Romagna. Nel corso della giornata è atteso un netto peggioramento anche sulla Toscana, sull'Umbria, sul Lazio e sulle Marche. L'aria fredda provocherà altresì un deciso calo delle temperature e sembrerà di essere in autunno. Intanto scatta l'allerta rossa in Emilia Romagna.

I rischi in caso di allerta meteo

🔔⛈ Sapere cosa può succedere durante un’allerta è il primo passo per evitare situazioni di pericolo. L'allerta non è una semplice previsione #meteo⤵#protezionecivile pic.twitter.com/Kn6yux1ltf — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) 27 maggio 2019

Previsioni del tempo per giovedì

IlMeteo.it avvisa che da giovedì 30 maggio la situazione comincerà finalmente a dare i primi segnali di miglioramento. Nella prima parte del giorno infatti, si avranno schiarite a partire dalle regioni settentrionali ad eccezione dell'Emilia Romagna dove saranno presenti residui rovesci. Il tempo, invece, rimarrà chiuso e piovoso dapprima al Centro, esclusa la Toscana, ed in seguito al Sud a causa del movimento del freddo vortice di bassa pressione verso le regioni adriatiche. La fase di maltempo potrà ancora provocare forti temporali e grandinate specie su Lazio (Roma compresa) Campania, Lucania e Puglia settentrionale.

Primi segnali d'estate nel weekend

Ma da venerdì 31 e per il successivo weekend, l'Anticiclone delle Azzorre arriverà sull'Italia andando ad interessare soprattutto il Nord e il Centro e con un deciso aumento termico dove si registreranno già valori quasi estivi. Rimarrà invece più fresco ed instabile il tempo al Sud dove sarà presente il vortice ciclonico che sembra stazionarvi per più giorni. Tendenza questa confermata anche da 3bmeteo.com che annuncia l'anticiclone, sottlineando però che il Sud resterà in attesa.