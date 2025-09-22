Allerta meteo in 12 regioni, martedì da incubo per il maltempo. Le previsioni città per città

Roma, 22 settembre 2025 – Italia sferzata dalla nuova ondata di maltempo: è confermata anche per domani, martedì 23 settembre, l’allerta meteo arancione in Lombardia, Veneto e Lazio. Dopo i numerosi danni registrati nelle zone di Milano, Como, Savona e Alessandria – per le frane e le esondazioni dei fiumi, la perturbazione di origine atlantica sta portando maltempo in tutto il Paese. È allerta rossa sul fiume Seveso per le piogge “estremamente rare” cadute nelle ultime ore a Milano.

Maltempo, l'esondazione del Seveso a Milano: allagamenti nel quartiere Niguarda

Allerta arancione e gialla: ecco dove

La Protezione civile ha diramato per domani un'allerta arancione meteo-idro in Lombardia, Veneto e Lazio; gialla sui restanti settori delle tre regioni, su parte di Friuli-Venezia Giulia, Piemonte e Toscana, sugli interi territori di Umbria, Abruzzo e Molise, su settori di Campania, Sicilia e Sardegna. Secondo 3BMeteo sono previsti “fenomeni anche forti” sul versante tirrenico.

Cosa succede martedì 23

L'avviso prevede, già dal tardo pomeriggio di oggi, temporali su Umbria e Lazio, in estensione dalla notte alla Campania e poi a Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Atteso, per la giornata di domani il persistere precipitazioni anche su Piemonte, Lombardia e Toscana. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Temperature in forte diminuzione soprattutto al centro Nord e in Sardegna.

Milano, allerta rossa sul Seveso

A causa delle forti precipitazioni delle scorse ore, il fiume Seveso ha superato la soglia di allerta rossa. Lo rende noto Arpa Lombardia, che definisce "estremamente rare" le piogge cadute sul bacino del fiume a causa della perturbazione che ha interessato l'intera Lombardia.

"Alla sezione di Cantù Asnago, in particolare, è stato registrato un colmo di 2.32 metri sullo zero idrometrico – si legge nella nota del Centro Regionale Idrometeo e Clima di Arpa Lombardia –. Alla stazione di Paderno Dugnano-Palazzolo 4.04 metri e alla stazione di Milano Niguarda-via Ornato 4.92 metri. Sia per la stazione di Cantù sia per quella di Paderno Dugnano, si tratta dei livelli più alti mai registrati, superiori anche a quelli del 2014 (h max 2.23 m a Cantù a novembre 2014 e 3.91 m a Paderno Dugnano a luglio 2014), mentre a Milano Niguarda è stato eguagliato il colmo di luglio 2014, di poco inferiore rispetto a quello di novembre (h max = 5.01 m), che rappresenta il massimo storico per la stazione".

La mappa di 3B Meteo