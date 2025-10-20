Allerta meteo sull’Italia, le aree a rischio nubifragio. Al Sud sprint estivo: picchi di 27°C

Roma, 20 ottobre 2025 – Dopo due settimane a secco, la pioggia è tornata sul Nord Italia, destinata a restarci almeno qualche giorno. La perturbazione di origine atlantica che già ha colpito ad Ovest, andrà spostandosi verso Est e Sud-est, interessando tutto il Settentrione e parte del Centro. Le precipitazioni nelle prossime ore potrebbero essere intense tanto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo gialla (criticità ‘ordinaria’): l’avviso valido per tutta la giornata di martedì 21 ottobre riguarda in particolare il Lazio, settori della Toscana e dell’Emilia Romagna. Secondo le ultime previsioni meteo, il Sud sarà toccato solo marginalmente dal fronte del maltempo. Questa ‘zonazione’ – scrive di 3Bmeteo – è frutto di un “compromesso tra il flusso perturbato atlantico dell’Europa centrosettentrionale e l’anticiclone sub tropicale in risalita dal Nord Africa”. L’Italia sarà dunque divisa tra un Centro Nord piovoso e un Meridione prevalentemente soleggiato e caldo. Ma vediamo i dettagli.

L’ondata di maltempo colpirà domani, martedì 21 ottobre, la fascia tirrenica centrale (Toscana e Lazio). Fenomeni localmente più intensi sono previsti anche nelle Marche e in Friuli. In serata, i temporali si estenderanno al Sud, interessando Campania, Puglia settentrionale, Basilicata e, in modo più sparso, Calabria tirrenica e Sicilia settentrionale. ILMeteo avvisa: la perturbazione è alimentata dal calore accumulatosi nell’atmosfera in questa lunga questa ottobrata e potrebbe riservare ‘sorprese’ violente. Mercoledì 22 ottobre l’instabilità insisterà sui settori tirrenici, nubi e nebbie oscureranno il sole a Nord.

Nelle prossime ore l’Italia comincerà ad essere battuta da venti a burrasca che arriveranno nei giorni a seguire a toccare i 100 km orari. Il giorno clou – secondo iLMeteo – sarà giovedì 23 ottobre – quando “l'irruzione di un fronte freddo in discesa dal nord Europa sfonderà sull'Italia dando il via ad una fase di diffuso e intenso maltempo”. Sono attesi temporali anche intensi sulla Liguria e l’estremo Nordest e rovesci sull'alta Toscana.

Quanto durerà? Le tendenze meteo evidenziano una instabilità duratura, con condizioni altamente variabili. Per cui, anche gli esperti, rinviano a future previsioni per un quadro più chiaro.

Il quadro presentato da 3bMeteo è di un’Italia spaccata in due. Se sul Centro Nord prevale l’instabilità, mentre il Sud godrà di condizioni più anticicloniche. “L’approfondimento della saccatura tra il Regno Unito e l'Europa occidentale richiamerà correnti molto miti, diciamo proprio calde, dall'entroterra nord africano – scrive il meteorologo Carlo Migliore – e le piloterà verso il Mediterraneo causando un notevole aumento delle temperature”. Ne risentirà soprattutto il Meridione, già a partire da domani. Da venerdì potremo assistere ad “anomalie positive anche di 10 gradi rispetto alla media”, con picchi fino a 27 gradi.