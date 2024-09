Allerta precipitazioni anche per le prossime ore. “Totale pluviometrico eccezionale”. Le previsioni: coinvolta tutta la fascia adriatica

Roma, 19 settembre 2014 – L’incubo del 2023 rivive nella notte del 18 e 19 settembre, con una nuova alluvione in Emilia Romagna nelle zone già interessate dal dramma di un anno fa. Allagamenti, frane, fiumi oltre la soglia rossa, rotture di argini, sfollati: un copione purtroppo già visto. "Autunno in anticipo e maltempo estremo su mezza Italia. Continua una fase critica con il ciclone Boris sceso dalla martoriata Europa centrale", "prestiamo la massima attenzione specie in Emilia Romagna e Marche, ma anche su gran parte della fascia adriatica centro-meridionale e sul Basso Tirreno". Così Andrea Garbinato, responsabile del sito IlMeteo.it, conferma che anche nelle prossime 24-36 ore le piogge batteranno in modo violento su alcune aree del nostro Paese, con temporali a macchia di leopardo, comunque non esclusi quasi ovunque da Nord a Sud.

L’allerta della Protezione civile

Oltre all'allerta rossa su settori dell'Emilia-Romagna, per la giornata di oggi il Bollettino nazionale di criticità della Protezione civile indica allerta arancione su settori di Marche, Toscana, Puglia ed Emilia-Romagna, e allerta gialla meteo-idro in 12 regioni.

Il bollettino di criticità della Protezione civile per il 19 settembre

In 3 giorni la pioggia dell’intero autunno

Oggi, "ultimo giovedì dell'estate - spiega l'esperto -, vedrà ancora il maltempo accanirsi purtroppo su Emilia Romagna (alcune zone in allerta rossa) e Marche con oltre 80-90 mm di pioggia che, cumulati con i giorni precedenti, causeranno un totale pluviometrico eccezionale: localmente potremo superare i 300 mm in 3 giorni, la pioggia dell'intero autunno, ancora da iniziare. In particolare, non si possono escludere ancora dei nubifragi in Emilia, su tutta la fascia adriatica, dalla Romagna alla Puglia, e localmente anche su Campania e Sicilia orientale. Un quadro decisamente migliore interesserà solo il settore a nord del Po. Le temperature resteranno autunnali con massime sotto i 22-24 gradi, con picchi oltre i 30 solo in Sicilia. Venerdì ci saranno, finalmente, le ultime piogge di questa fase critica: sono attesi isolati fenomeni su Marche, Emilia Romagna e al Sud, anche se non sono esclusi dei temporali anche intensi; dal pomeriggio la pressione dovrebbe aumentare ed il tempo migliorare.

L’illusione del weekend

Il weekend che ci traghetterà dall'estate all'autunno (domenica 22 settembre abbiamo l'Equinozio) vedrà tanto sole e un rialzo delle temperature: in pratica la fine dell'estate coinciderà con una fase meteo totalmente autunnale, l'inizio dell'autunno con un clima quasi estivo. L'illusione del weekend soleggiato e più caldo durerà comunque poco anche se assaporeremo massime elevate: anche al Centro sono previsti 27 gradi a Roma, oltre i 30 gradi al Sud specie in Sicilia. Al Nord le temperature saliranno fino a 26 gradi ricordandoci che siamo ancora a settembre".

La mappa di 3bmeteo