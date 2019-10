Genova, 20 ottobre 2019 - Preoccupa sempre di più il peggioramento delle condizioni meteo sul Nord Ovest, in particolare per quanto riguarda la Liguria. Gli ultimi aggiornamenti delle previsioni meteo hanno portato la protezione civile regionale della Liguria a trasformare da arancione a rossa l'allerta meteo sulle zone centrali della regione, ossia le province di Savona e Genova. L'allerta rossa scatta da questa sera alle 20 fino alle 15 di domani. Nel Savonese e nel Genovesato "le scuole resteranno chiuse", ha detto l'assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone.

[20/10 - 12.30 ] #AllertaMeteoLIG



Allerta ROSSA su B e D dalle 20 di oggi domenica 20 ottobre alle 15 di domani lunedì 21 ottobre. Allerta ARANCIONE dalle 12:30 di oggi alle 15 di domani su A da 20 di oggi alle 17 di domani su C, dalle 20 di oggi alla mezzanotte di domani su E pic.twitter.com/3Vh40ZQLhO — Regione Liguria (@RegLiguria) 20 ottobre 2019

Per lunedì rischio di nubifragi anche su alto Piemonte e alta Lombardia.

Precipitazioni più intense e diffuse dal pomeriggio odierno e per tutta la giornata di domani con picchi forti o molto forti nel nord della regione, dove le piogge saranno più persistenti. Allerta arancione. #Temporali forti sulle aree di confine con la Liguria #meteoPiemonte pic.twitter.com/mzpKQMwbsE — Arpa Piemonte (@ArpaPiemonte) 20 ottobre 2019

Al Centro Sud e sulle isole prevale il sole con un clima eccezionalmente mite: possibili picchi vicini ai 30 gradi sulla Sardegna occidentale.

"La perturbazione numero 7 di ottobre, responsabile del maltempo che dalla serata di domenica interessa soprattutto le regioni di Nord Ovest, insisterà in queste regioni fino a martedì mattina; sono attesi entro martedì accumuli di pioggia significativi che localmente potranno toccare picchi di 150-200 litri al metro quadrato. Grazie a un promontorio di alta pressione - spiegano i meteorologi di Meteo Expert - il tempo sarà più stabile e asciutto invece su Venezie, Emilia Romagna centro-orientale e regioni del Centro-Sud; le giornate saranno soleggiate soprattutto nelle regioni centrali e meridionali con tra l'altro un clima molto mite per la stagione, se non addirittura caldo con temperature di diversi gradi oltre la norma: non esclusi picchi vicini ai 30 gradi in Sardegna occidentale".

