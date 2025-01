A due anni di distanza

dai cinque concerti

sold out alle Terme

di Caracalla, Zucchero torna live a Roma

e per la prima volta

il rocker si esibirà

al Circo Massimo,

con due date,

il 23 e 24 giungo 2025.

I biglietti per i due live show, organizzati da Friends & Partners e The Base, saranno disponibili in prevendita da lunedi’ 13 gennaio dalle ore 16.00 su Ticketone.it e nei punti di vendita abituali.