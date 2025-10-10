Zucche e bacche protagoniste. E ogni ambiente diventa un rifugio

Coincasa presenta la nuova Collezione Autunno 2025 - Fall in Bloom - che celebra il foliage autunnale con elementi decorativi che parlano di terra, luce dorata e tradizione reinterpretata in chiave contemporanea. Trasformando ogni ambiente in un rifugio poetico, ispirato alla natura che sfuma, matura, si raccoglie.

Il vetro scolpito dalla luce diventa protagonista con lanterne, vasi e portacandele dalle linee morbide e trasparenti. La ceramica si rinnova in forme organiche, i velluti abbracciano specchi e piccoli arredi. Le decorazioni raccontano l’autunno con zucche stilizzate, foglie danzanti e bacche dipinte a mano, in un gioco di texture e simboli che unisce naturalezza e teatralità.

Le tonalità della stagione – burgundy, senape, rosso bruciato e ambra – tingono tessili e arredi con intensità avvolgente. Il letto, protagonista dell’intimità domestica, si veste di percalle e raso di cotone, mentre la zona living accoglie cuscini in ciniglia ricamata, lino tinto e lane mohair, in un racconto di morbidezza e design.

La tavola d’autunno si compone con eleganza: tovaglie in lino e twill portoghese intrecciano tradizione e innovazione con jacquard e tagli laser. Placemat a forma di foglia o zucca aggiungono allegria sofisticata, mentre i piatti, decorati a mano con motivi botanici, dialogano con bicchieri in vetro colorato e caraffe di ispirazione vintage.

La Collezione Autunno 2025 Fall in Bloom è disponibile in negozio e online, pronta a trasformare la casa in casa in un rifugio, tra poesia visiva e tattilità naturale.