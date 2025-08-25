Zoe Kravitz avvistata a Roma con Harry Styles: nuovo flirt in vista?

Roma, 25 agosto 2025 – Roma diventa, ancora una volta, il palcoscenico per le star internazionali. Questa volta i riflettori della città eterna si accendono su Zoe Kravitz, attrice e modella statunitense, figlia di Lisa Bonet e della rockstar Lenny Kravitz, sorpresa in compagnia di Harry Styles, ex frontman degli One Direction.

Il video per le vie della città eterna

I due sono stati filmati da alcuni fan mentre passeggiavano per le vie della capitale, mano nella mano, immersi in una fitta conversazione. Come facile immaginare, questo ‘avvistamento’ ha subito scatenato il gossip internazionale, alimentando ipotesi su un possibile nuovo legame sentimentale tra la star di ‘The Batman’ e il cantante.

Una vita sentimentale sempre al centro del gossip

Solo pochi giorni fa, Zoe Kravitz era stata immortalata a Parigi insieme ad Austin Butler (protagonista del film su Elvis) attore con cui condivide il set del nuovo film ‘Caught Stealing’. I due erano stati visti sorseggiare un drink in un noto locale della capitale francese, il Dragon, dopo la première del film. Butler, reduce dalla relazione con la modella Kaia Gerber, e Kravitz, da poco separata da Channing Tatum, sembravano già molto affiatati.

Harry Styles resterà ancora single?

Harry Styles, dal canto suo, dopo la chiacchierata relazione con Olivia Wilde, si è sempre mantenuto piuttosto riservato sulla propria vita privata. Le recenti voci su presunti flirt non avevano mai trovato conferme ufficiali, e il cantante sembrava più concentrato sulla sua carriera musicale e cinematografica. L’incontro con Zoe cambierà le cose per lui? Staremo a vedere.