Zeno, il secolo della pazzia contemporanea

di Franco Gàbici

In questi tre mesi, da ottobre a dicembre, Trieste sta celebrando i cent’anni de La coscienza di Zeno, il romanzo di Italo Svevo, suo illustre concittadino, la cui prima edizione, come già abbiamo ricordato la primavera scorsa su queste colonne, vide la luce il primo maggio del 1923 presso l’editore bolognese Licinio Cappelli. La grande kermesse prevede convegni, eventi, pubbliche letture, maratone, spettacoli teatrali. Già lo scorso 3 ottobre la stagione teatrale è iniziata con la messa in scena della Coscienza di Zeno per la regia di Paolo Valerio e con Alessandro Haber e in questi giorni si è tenuto il convegno Cent’anni di Zeno. Ricezione, riscritture e traduzioni de La Coscienza di Zeno di Italo Svevo dal 1923 a oggi che ha chiamato a raccolta nella città di San Giusto una cinquantina di relatori provenienti da tutto il mondo.

E pensare che il romanzo, oggi celebrato come uno dei capolavori del nostro Novecento, quando uscì passò praticamente sotto silenzio con "gran dispitto" di Svevo che già aveva dalla sua due romanzi, Una vita (1892) e Senilità (1898), pubblicati a proprie spese e scritti con la benevola disapprovazione dei famigliari che vedevano in quelle smanie letterarie un diversivo che lo distoglieva da quella che doveva essere invece la sua attività principale, vale a dire seguire gli interessi della piccola azienda famigliare che si occupava di “vernici sottomarine”. Chissà, forse era giunto il momento di riporre la penna nel cassetto e lasciar perdere. "Io – scriverà in un momento di sconforto nel suo diario – a quest’ora e definitivamente ho eliminato dalla mia vita quella ridicola e dannosa cosa che si chiama letteratura".

Ma il tarlo della letteratura ha sempre covato sotto la cenere riservandogli, per sua fortuna, insperate sorprese. Succede, infatti, che La coscienza di Zeno, dopo alcuni anni dalla sua uscita, finisce nelle mani di Joyce, amico ed estimatore di Svevo, e il nome dello scrittore triestino andrà ad arricchire la lista dei “nemo propheta in patria” anche se, in realtà, qualche voce autorevole a suo favore si era levata. Nel 1925, infatti, Eugenio Montale sulla rivista L’Esame aveva pubblicato il lusinghiero Omaggio a Italo Svevo dove il romanzo era presentato come "il poema della nostra complicata pazzia contemporanea", una evidente anticipazione di quel “male di vivere” che già Montale aveva cantato in un suo famoso verso ("spesso il male di vivere ho incontrato…").

Ci volle però lo zampino di Joyce, che aveva tirato le orecchie a Prezzolini dicendogli "ma voi italiani avete un grande prosatore e forse neanche lo sapete", per innescare il “caso Svevo” che scoppiò in Francia dopo che lo stesso Joyce aveva fatto avere copia del romanzo ad alcuni letterati d’oltralpe. E fu subito amore a prima vista con la prestigiosa rivista La naivre d’argent che dedica a Svevo un numero speciale definendolo "il primo romanziere d’analisi che abbia prodotto l’Italia contemporanea e forse il solo".

Già l’analisi. Forse è proprio questo il merito più grande del romanzo, aver fatto affacciare per la prima volta la psicoanalisi nella nostra letteratura anche se ne esce sconfitta. "L’ho finita con la psico-analisi – annota infatti Zeno – perché dopo averla praticata per sei mesi sto peggio di prima", ma al di là di questo indubbio merito va sottolineato il carattere profetico del romanzo che racconta le vicende di Zeno e le sue inettitudini che in fondo nascondono le paure dell’uomo di fronte a un futuro che incombe. E l’apocalittico finale del romanzo, con la catastrofe causata da una superbomba, non può non richiamare la paura atomica dei nostri tempi turbati da inquietanti venti di guerra. In questa fine anno, dunque, Trieste celebra Svevo e il suo romanzo ma in fondo celebra anche se stessa, una città che, come ha scritto il critico J.O’Brien, "assume gradatamente una distinta personalità fino a diventare uno degli attori del dramma. Non è necessario conoscere Trieste per apprezzare Svevo: egli crea per noi la città e noi sentiamo che, al contrario, sarà necessario conoscere Svevo per apprezzare Trieste. C’è infatti una Trieste di Svevo proprio come c’è una Dublino di Joyce".