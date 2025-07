Zelmira kolossal tecnologico,. Italiana in Algeri-drag queen: bentornato Rossini Opera Festival

Nell’anno che segue quello di Pesaro Capitale italiana della cultura, il Rossini Opera Festival numero 46 (10-22 agosto) proporrà quattro produzioni liriche. Inaugura un nuovo allestimento di Zelmira (titolo che mancava dal 2009), diretto da Giacomo Sagripanti e messo in scena da Calixto Bieito, al debutto al Festival, con una scenografia imponente che occupa mezzo palasport (il rinnovato Palafestival ora Auditorium Scavolini), che vedrà un palcoscenico di quasi 350 metri quadri che richiama gli imponenti allestimenti del Rof della Rossini renaissance. Una gigantesca pedana tecnologica motorizzata con al centro l’orchestra dove i cantanti si muoveranno a 360 gradi rivolgendosi agli spettatori sulle tribune.

Seguirà (il 12 agosto) un’altra nuova produzione, L’italiana in Algeri, affidata alla bacchetta di Dmitry Korchak e alla regia di Rosetta Cucchi che trasforma la protagonista Isabella, interpretata da Daniela Barcellona, in una drag queen. Due le riprese: La cambiale di matrimonio già vista con successo al Rof 2020 e nella successiva tournée in Oman, ideata da Laurence Dale e questa volta diretta da Christopher Franklin, nonché Il viaggio a Reims nella consueta versione ideata da Emilio Sagi, diretta da Alessandro Mazzocchetti e interpretata dagli allievi dell’Accademia Rossiniana “Alberto Zedda“.

Nel programma concertistico sono presenti diverse rarità: le tre Cantate Il pianto di Armonia sulla morte di Orfeo, La morte di Didone e Il pianto delle Muse in morte di Lord Byron saranno eseguite in prima assoluta nell’edizione critica della Fondazione Rossini. Mentre la Messa per Rossini, proposta da Giuseppe Verdi poco dopo la morte del compositore e scritta nel 1869 da autori vari (tra cui lo stesso Verdi, Lauro Rossi, Carlo Pedrotti e Carlo Coccia) chiuderà l’edizione 2025. Le tre prime serate del Festival saranno trasmesse in diretta su RaiRadio3.