Festival di Luce!, conto alla rovescia: c’è anche Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari

Firenze, 16 ottobre 2023 – Tutto pronto per il festival di Luce! 2023, che si terrà sabato 21 ottobre a Firenze, a Palazzo Vecchio: un evento gratuito e aperto al pubblico per scoprire le nuove frontiere dell’inclusione e della coesione sociale. Tra i tantissimi ospiti dell’evento organizzato da QN Quotidiano Nazionale, La Nazione, il Resto del Carlino e il Giorno, protagonisti dello spettacolo come Drusilla Foer, Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, Nina Zilli e Daniele Silvestri, con il prof influencer Vincenzo Schettini e personalità quali Giuliano Amato e il ministro Giuseppe Valditara che aprirà la giornata con un incontro con gli studenti. Già sold out la prima parte dell’evento; online è ancora possibile iscriversi per gli ultimi posti pomeridiani disponibili (www.luce.news/festival2023).

Gli ospiti dialogheranno con la direttrice Agnese Pini e con le firme di punta dei nostri giornali: Luigi Caroppo, Piero Fachin, Raffaele Marmo, Armando Stella, Giancarlo Ricci e Valerio Baroncini.