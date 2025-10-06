C’è anche lo yogurt fatto con... le formiche, ed è buono. Parola di chef stellato

Copenaghen (Danimarca), 6 ottobre 2025 – Buono questo yogurt. Il segreto? E’ fatto con... le formiche. Non, non è l’ennesima idea di marketing, ma quanto ottenuto da un gruppo di ricercatori dell’Università di Copenaghen, che si sono basati su una tradizione quasi dimenticata dei Balcani e della Turchia.

I risultati del loro lavoro scientifico-culinario, pubblicati di recente sulla rivista iScience, mostrano come batteri, acidi ed enzimi dei laboriosi insetti siano in grado di avviare la fermentazione del latte, trasformandolo appunto in un autentico yogurt.

Un barattolo e quattro formiche

La “ricetta” messa in pratica dagli studiosi si basa su un metodo antico, oggi tramandato oralmente nei villaggi balcanici. Seguendo le istruzioni dello zio dell’antropologa e coautrice Sevgi Mutlu Sirakova, mentre si trovava in Bulgaria il team ha messo quattro formiche rosse del legno in un barattolo di latte caldo. Il barattolo è stato poi collocato in un formicaio, dove ha fermentato durante la notte.

Il giorno seguente, il latte risultava addensato e leggermente acido: il primo segno che la fermentazione era avvenuta con successo. Lo yogurt ottenuto aveva un gusto aspro, erbaceo e con note che ricordavano il grasso di animali allevati al pascolo.

Perché il metodo funziona

Tornati in Danimarca, i ricercatori hanno replicato l’esperimento ed esaminato la composizione microbica dello yogurt. Hanno così scoperto che le formiche trasportano naturalmente batteri lattici e acetici, i principali responsabili della coagulazione del latte. Inoltre, lo stesso acido formico (ovvero la sostanza chimica che le formiche usano per difendersi) contribuisce ad acidificare il latte e a creare un ambiente ideale per i microbi acidofili, fondamentali per avere lo yogurt.

E’ stato anche osservato che gli enzimi prodotti dalle formiche e dai batteri presenti nel latte agiscono in sinergia, scomponendo le proteine del latte e conferendo consistenza e sapore al prodotto finale.

Solo le formiche vive riescono però a innescare la fermentazione corretta: questo aspetto - sottolineano gli scienziati - impone la necessità di seguire adeguate procedure per la sicurezza alimentare, dato che le formiche possono anche trasmettere parassiti o batteri dannosi.

Testato anche dagli chef dell’Alchimist

Ma perché mettersi a fare lo yogurt con le formiche? Perché, rispondono dalla Danimarca, al contrario di quelli moderni prodotti assai spesso con due soli ceppi batterici questo singolare yogurt mostra un’elevata biodiversità microbica, che si traduce in apprezzabili proprietà nutrizionali e per la salute dell’organismo.

Ma c’è di più. Per dimostrare anche il valore gastronomico del loro prodotto, i ricercatori hanno collaborato con gli chef dell’Alchemist, ristorante di Copenaghen con due stelle Michelin e noto per la sua cucina sperimentale: sono stati così proposti ai clienti sandwich di gelato allo yogurt, formaggi cremosi dal gusto pungente e cocktail chiarificati con una bagna al latte. Sempre partendo dallo yogurt fatto con le formiche.