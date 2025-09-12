’XNL Aperto’. Grandi eventi esposizioni e incontri

di Benedetta CucciUna bella occasione per scoprire Piacenza, guidati dall’arte che costruisce una mappa emotiva del territorio. Si tratta di ’XNL Aperto’, progetto diffuso di arte contemporanea che dal 18 al 21 settembre coinvolge la città in un articolato programma di eventi, mostre, performance, incontri e aperture straordinarie di musei, gallerie e spazi pubblici e privati.

La quarta edizione della manifestazione – che nei suoi primi tre anni ha coinvolto 21 musei, gallerie e spazi indipendenti, 5 studi d’artista e archivi, e ha avviato un lavoro di mappatura sulle strutture ricettive del territorio – torna a fare rete e si estende a nuove aree urbane. Dopo la lupa, l’ape e il cavallo, protagonisti simbolici delle prime tre edizioni, l’identità visiva del 2025 – a cura dello studio Propp, che firma la grafica fin dal 2022 – ruota attorno alla figura dell’aquila napoleonica, emblema stratificato e potente della storia di Piacenza, evocativa del periodo compreso tra il 1796 e il 1814.

Simbolo di forza, visione, ambizione e potere, ma anche di oppressione e dominio, l’aquila permette di riflettere – con lo sguardo rivolto al futuro – sul ruolo dell’arte nel rapporto tra antico e contemporaneo, pubblico e privato: intento rinnovato anche quest’anno da ’XNL Aperto’ per promuovere un dialogo costante tra arte, architettura, memoria storica e contemporaneità. Venerdì 19 settembre alle 21, ’XNL Aperto 2025’ aprirà ufficialmente con la performance sonora ’Solo ascoltando, la musica accade’, realizzata presso il Conservatorio di Musica Giuseppe Nicolini in collaborazione con ’XNL Musica’: un’esperienza immersiva che unisce composizione, performance e improvvisazione, in un ascolto attivo e non convenzionale.

Sabato 20 sarà la giornata dedicata all’inaugurazione delle gallerie, spazi espositivi e progetti diffusi. Una conferenza di Mario Cucinella, figura di riferimento nell’architettura sostenibile e nella progettazione culturale, sarà invece l’evento conclusivo della quarta edizione domenica 21 settembre mattina.

"’XNL Aperto’ è un progetto che si sviluppa e si arricchisce di nuovi stimoli ad ogni edizione - commenta Roberto Reggi, presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano, ente cui fa capo ’XNL Piacenza’ che fa da fulcro dell’iniziativa - . Le arti contemporanee sono lo strumento per costruire un percorso culturale che anno dopo anno fotografa il fermento creativo che abita il nostro territorio".

Sempre il 18 settembre (e fino al 25 novembre), presso il Centro d’arte XNLPiacenza, viene inaugurata anche l’installazione del 2015 ’Manifesto’ di Julian Rosefeldt, tredici cortometraggi, ciascuno ambientato in un contesto diverso e tutti, ad eccezione del prologo, interpretati magistralmente dall’attrice australiana due volte Premio Oscar, Cate Blanchett.Info, www.xnlpiacenza.it