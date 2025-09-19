Cosa è successo nella seconda puntata di X Factor 2025

La seconda puntata di X Factor 2025 ha confermato lo spirito delle Audizioni ma con un registro diverso rispetto al debutto: meno spettacolo costruito e più spazio alla musica, alle voci e alle emozioni. Tra chi ha convinto per presenza scenica e chi ha mostrato potenziale da coltivare, la serata ha offerto un assaggio del cammino che porterà verso i Live.

La musica si riprende la scena

La seconda puntata ha scelto di riportare la musica al centro, lasciando da parte gli effetti spettacolari che avevano caratterizzato il debutto. Più spazio alle voci, alle sfumature interpretative e al rapporto diretto tra artista e pubblico. Molti concorrenti hanno dimostrato solidità tecnica, altri hanno preferito rischiare con scelte ardite, tra brani difficili e arrangiamenti personali. Non tutti, però, sono riusciti a trasformare la performance in un momento memorabile: se da un lato il livello vocale si è alzato, dall’altro è emersa la difficoltà a trasmettere emozioni autentiche, e la mancanza, già evidenziata nella prima puntata, di un vero talento generazionale.

La giuria prende le misure

Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Jake La Furia e Achille Lauro iniziano a trovare un equilibrio tra stili diversi e visioni contrastanti. Lauro si conferma il più teatrale, Jake diretto e senza filtri, mentre Gabbani e Iezzi si muovono tra serietà e leggerezza. Non sono mancate battute che hanno fatto sorridere e discutere: Gabbani a un concorrente livornese ha scherzato con un gioco di parole sul vino: “Un cantante a Livorno è come un vino rosso aperto: de-canta”, e ancora “qual è il popolo che ha inventato l'applauso”. “Gli Ottomani”. Battute e freddure non sempre riuscite, che hanno portato Jake alla stoccata finale nei confronti del compagno di tavolo: “Gabbani è peggio di me, e io pensavo di fare schifo”.

Prime voci da seguire

Tra le esibizioni che hanno acceso gli entusiasmi ci sono state quelle di Francesco Di Fiore, diciottenne livornese che ha convinto tutti e quattro i giudici con “Before You Go", e di Sofia Maceri, che ha emozionato con la sua versione di “Skinny Love”. Intensa anche l’interpretazione di Solo Daria, che ha portato un brano inedito al pianoforte dedicato a un amico perso, commuovendo lo studio. Infine i Cosmonauti Borghesi, con la loro energia sfacciata e old school, hanno trasformato il palco in un piccolo show nello show, facendo capire quanto la band possa diventare un elemento interessante nelle fasi successive.

Passano anche Diego Colombo, Sakina Sanogoh, Nina Duschek, Giorgio Campagnoli in arte Tellynonpiangere, Kindergarten, Michelle Lufo, Mayu Lucisano, Luciano Dattoli, Copper Jitters, Orazio Damiata.