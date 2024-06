X Factor 2024, la finale in piazza Plebiscito a Napoli. Prima volta al mondo: ecco quando

Napoli, 20 giugno 2024 – La finalissima di X Factor in piazza Plebiscito a Napoli. È la prima volta al mondo che il contest canoro più famoso esce dagli studi per approdare in mezzo al pubblico. E il calore dei fan napoletani ripagherà la scommessa (e la fatica) del debutto a cielo aperto.

L'annuncio è arrivato in occasione della presentazione dei palinsesti Sky, ieri al cinema Barberini di Roma. Non era mai successo – nella storia internazionale del format, che in Italia è arrivato alla 18esima edizione – che lo show celebrasse il suo ultimo atto andando in una piazza. All’evento sono attese 15mila persone.

Per X Factor 2024, quella di giovedì 5 dicembre, sarà quindi una finalissima davvero speciale. La macchina dello show approderà nel capoluogo campano: i concorrenti si sfideranno nell’ultima gara per contendersi lo scettro di miglior talento dell’anno.

“Napoli è una città in cui la musica ha un ruolo fondamentale e il nostro obiettivo è valorizzare e supportare il comparto, le sue grandi potenzialità e i giovani talenti”, dice Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli.

Piazza Plebiscito è uno dei palcoscenici architettonici e artistici più belli d’Italia, visitato ogni anno da milioni di turisti italiani e stranieri. È il cuore del centro storico del capoluogo partenopeo e ospiterà, per la prima volta, la finale di X Factor.

“La scelta della cornice di piazza del Plebiscito – sottolinea il sindaco Gaetano Manfredi – conferma non soltanto l'attrattività e la forza del nostro territorio, ma anche l'impegno del Comune di Napoli nell'individuazione di spazi da dedicare alle attività musicali con una programmazione di lungo periodo ed aperta a tutte le forme artistiche”.

La finalissima sarà grande evento di piazza gratuito, co-organizzato insieme al Comune di Napoli, ricco di ospiti e sorprese, spettacolare e inedito. Inedito come il cast che seguirà e accompagnerà i ragazzi protagonisti dell'edizione, in arrivo da settembre su Sky e in streaming solo su Now.

Come annunciato poche settimane fa, a guidare XF2024 ci sarà Giorgia, che fa il suo esordio assoluto alla guida in solitaria di uno show. Tra i giudici, quest’anno ci sarà una formazione del tutto inedita: un attesissimo ritorno – quello di Manuel Agnelli – e tre nomi inediti per X Factor e sono Achille Lauro, Jake La Furia e Paola Iezzi.