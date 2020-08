Chi ama le storie vere di criminali internazionali non perda la serie documentaria 'World's Most Wanted', che Netflix pubblica nel proprio catalogo dei contenuti in streaming mercoledì 5 agosto. Al centro dei vari episodi alcuni dei delinquenti più ricercati dalle forze di polizia di tutto il mondo: Matteo Messina Denaro, Mayo Zambada, Semion Mogilevich, Félicien Kabuga e Samantha Lewthwaite.





Il documentario alterna ai rappresentanti delle forze dell'ordine e alle persone direttamente coinvolte nelle azioni dei criminali. Dedica anche il giusto spazio al racconto al centro di ogni episodio, su cosa si basa il loro potere e la loro capacità di sfuggire alla polizia e ai servizi segreti. In questo modo anche gli spettatori che non conoscono bene le loro storie possono orientarsi nella narrazione. Ad esempio, molti di noi probabilmente hanno un'idea di chi sia Matteo Messina Denaro, ma di Félicien Kabuga magari non abbiamo mai sentito parlare. Due parole sui criminali: è considerato il capo dei capi della mafia siciliana, leader incontrastato di Cosa Nostra dopo la morte di Provenzano e Riina. è ritenuto responsabile di crimini contro l'umanità per avere avuto un ruolo chiave nel genocidio dei Tutsi, in Ruanda, uno degli episodi più sanguinosi nella storia recente dell'Africa., è un narcotrafficante ed è il capo del potentissimo cartello di Sinaloa (fra le sue malefatte c'è anche l'uso di sommergibili per trasportare eroina e cocaina negli Stati Uniti). è il capo dei capi della mafia russa e l'FBI lo ritiene "il più pericoloso mafioso al mondo". Infine,, conosciuta come la Vedova Bianca, è una donna irlandese affiliata al gruppo terrorista Al-Shabaab e accusata di essere responsabile della morte di oltre quattrocento persone in vari attentati terroristici. La docuserie 'World's Most Wanted' è composta da. Netflix li pubblica tutti insieme il 5 agosto, consigliando la visione ad abbonate e abbonati adulti - ai quali ricordiamo che nel catalogo c'è anche l'acclamata serie documentaria 'Making a Murderer'. I critici che hanno guardato in anteprima 'World's Most Wanted' sostengono che coloro che amano le storie vere di criminali e criminalità troveranno pane per i loro denti. Avvisano però che, soprattutto quando racconta le numerose volte in cui le forze dell'ordine arrivarono a tanto così dal catturare il loro obiettivo, mancandolo per pochissimo.