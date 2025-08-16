William e Kate traslocano: una nuova casa (molto più grande) per lasciarsi alle spalle gli anni bui

Londra, 16 agosto 2025 – E’ quasi tempo di scatoloni per William e Kate. L’erede al trono e la principessa del Galles si preparano infatti a lasciare l’Adelaide Cottage per trasferirsi a Forest Lodge. Siamo sempre a Windsor, nel Berkshire, da sempre luogo d’elezione dell’omonima famiglia reale. I principi con il loro tre figli, George, Charlotte e Louis, si spostano a 12 miglia dalla loro dimora attuale, passando dalle attuali 4 alle 8 camere da letto, con vista sul Windsor Great Park, polmone verde di oltre 2mila ettari.

La ristrutturazione

Parliamo di un lodge del valore di 18 milioni di euro, tutto da ristrutturare. Secondo The Sun, il principe pagherà i lavori di tasca proprio per non gravare sulle casse pubbliche. Le domande per ottenere i permessi per il rifacimento estero ed interno sono state presentate al Royal Borough di Windsor e al confinante comune di Maidenhead lo scorso giugno. I piani, approvati all'inizio di agosto, prevedono nuove porte e finestre, la rimozione di pareti interne, un re-looking di soffitti e pavimenti. William e Kate sperano di poter traslocare entro il Natale di quest’anno.

L’addio a Londra nel 2022

I principi del Galles hanno lasciato Londra (e il loro appartamento in Kensington Palace) nell’estate del 2022 per il desiderio di una vita più tranquilla, a contatto con la natura, per l’occasione avevano iscritto i figli alla Lambrook School di Windsor. “La realtà è che sono piuttosto limitati in ciò che possono fare a Londra – spiegava ai tempi un amico al Sunday Times –. Qui i bambini non possono andare al parco a giocare a pallone con gli amici”. La coppia aveva definito l’Adelaide Cottage il loro “posto felice”.

Gli anni duri alle spalle

Perché allora cambiare dopo solo tre anni? Secondo i tabloid britannici la speranza è quella di lasciarsi gli anni difficili alle spalle. Non appena lasciata Londra, la famiglia reale aveva pianto la morte della regina di Elisabetta II. Poi, come uno tsnunami, è arrivato il tumore a sconvolgere la vita di Kate, e di riflesso, della sua famiglia, insieme con la diagnosi di cancro di re Carlo III. Casa nuova, vita nuova, è dunque l’auspicio dei reali, che sperano adesso in un lungo periodo di serenità. L’intenzione è quella di restare a Forest Lodge anche una volta che William sarà incoronato re. "Si tratta di una decisione a lungo termine - dichiara una fonte vicina alla Corona, citata da The Sun - La considerano la loro casa per sempre".