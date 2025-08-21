William e Kate lasciano Buckingham Palace, è la fine di un’epoca?

Londra, 21 agosto 2025 - Il principe ereditario William e la sua famiglia hanno in programma di trasferirsi in una nuova proprietà nella tenuta di Windsor. E’ la fine di un’epoca, quindi? In tanti si stanno chiedendo se a questo punto l’iconico e leggendario Buckingham Palace, che peraltro è in fase di ristrutturazione, stia rischiando la pensione.

Secondo il tabloid The Sun, William, Kate e i loro tre figli hanno trovato nel Forest Lodge, una villa con otto camere da letto a Windsor, a ovest di Londra, la loro "casa per sempre".

Kensington Palace, che gestisce la comunicazione di William e Kate, ha confermato che la famiglia - che viveva già nella tenuta reale, in un appartamento più piccolo - si trasferirà "entro la fine dell'anno".

Se il futuro re e la sua famiglia si stabilissero definitivamente a Windsor, Buckingham Palace cesserebbe di essere la residenza ufficiale del monarca britannico, come è dal 1837.

Per il commentatore reale Richard Fitzwilliams, "sarebbe una catastrofe se Buckingham Palace venisse messo da parte perché rappresenta un edificio iconico, paragonabile alla Casa Bianca e conosciuto in tutto il mondo".