Willem Dafoe: "Il potere è tossico. Io lo combatto con l’arte"

Nella prima scena di The Birthday Party, il film di Miguel Ángel Jiménez presentato ieri sera in Piazza grande a Locarno, Willem Dafoe (70 anni) si mostra nudo. Una nudità imponente, quasi sacrale e tragica. Sembra racchiudere il dolore di vivere e la forza del re, importante per definire il personaggio che Dafoe interpreta nel film: Timoleon, un patriarca manipolatore, sospeso fra l’onnipotenza e la caduta.

Quasi quarant’anni dopo l’altro nudo integrale, quello che Martin Scorsese gli chiese, mettendolo sulla croce, nel ruolo di un umanissimo Gesù, ne L’ultima tentazione di Cristo. Le ha creato imbarazzo girare quelle scene di nudo? "No, niente affatto. Il corpo è uno strumento importante per un attore – dice Dafoe, quattro volte candidato all’Oscar, vincitore della coppa Volpi alla Mostra del cinema di Venezia, da molti anni felicemente "americano de Roma", sposato alla regista Giada Colagrande – e va usato, se serve per il personaggio. Che io sia in forma o meno, non è questo il punto: non avrei mai voluto una controfigura".

Questa volta dà anima – e corpo, si diceva – ad un minaccioso patriarca da tragedia greca. Siamo nel 1975. Nella sua isola privata nel Mediterraneo, un ricchissimo armatore alla Aristotele Onassis festeggia il compleanno della figlia Sofia (Vic Carmen Sonne, la protagonista di The Girl With the Needle), sua unica erede dopo la morte del figlio amatissimo. In Grecia è appena tramontato il regime fascista dei colonnelli, mentre in Spagna si sta spegnendo il dittatore Francisco Franco. Sullo sfondo della vicenda, lo scontro fra generazioni: padri autoritari, nuove generazioni che sognano una rivoluzione che forse non arriverà mai. Tutto si svolge in una notte. Quella in cui il miliardario ha preso una decisione che riguarda la vita della figlia.

Dafoe, ha mai pensato al Gattopardo di Luchino Visconti, al suo principe di Salina, nell’interpretare il film? "Certo che sì! Il Gattopardo è uno dei miei film preferiti, e ho sempre ammirato l’interpretazione di Burt Lancaster. Proprio perché non era siciliano, ma ha saputo incarnare lo spirito di un patriarca in declino. Mi ha dato coraggio per affrontare il personaggio: io che interpreto un milionario greco? Non c’è niente in comune con me, con la mia vita; ma proprio questa distanza culturale, geografica mi obbligava a catapultarmi nel personaggio. Proprio perché era così lontano da me".

Viene da pensare anche al Padrino interpretato da Marlon Brando... "È inevitabile pensarci: e anche in quel caso, un attore americano interpreta un siciliano. Poteva sembrare una follia, e invece Marlon Brando è diventato il paradigma del siciliano. Forse per noi attori è necessario uscire da noi stessi".

Che cosa la interessava del suo personaggio? "Esaminare la tossicità di quel tipo di potere, del patriarca che lui incarna. È un ritratto complesso, il ritratto di un uomo, dell’influenza corruttrice della ricchezza, del modo in cui attira ognuno nell’orbita del milionario. E poi c’è l’esplorazione di quella forza, di quella ambizione e il desiderio di creare un’eredità. Ciò che lo ha reso grande è ciò che lo porta alla rovina".

C’è una scena impressionante nel film: quando il miliardario Timoleon, in mezzo a tutti gli invitati, danza una danza delirante… "Volevamo che in quella danza venisse fuori l’idea di uno scontro interiore, in lui. Quella danza è il ritratto delle tensioni e della solitudine del personaggio. L’abbiamo girata praticamente al buio, con il direttore della fotografia che ha fatto un miracolo, riuscendo a filmarla".