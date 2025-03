Will Smith: il ritorno è rap

C’è il suo matrimonio, lo schiaffo agli Oscar, le conseguenze e la fede, il tutto condito con qualche parolaccia. Con le 14 canzoni dell’album Based on a True Story, uscito il 28 marzo, il primo dopo Lost and Found, pubblicato nel 2005, Will Smith (56 anni) fa i conti con il suo presente, passa in rassegna le vicende che gli sono capitate, tra cui l’umiliazione pubblica, condisce il tutto con sonorità gospel, percussioni ad alto volume e una grinta che ricorda le sue radici rap. "Ogni canzone – ha spiegato Smith – è su una parte di me che ho scoperto o che volevo esplorare, qualcosa che volevo condividere. È l’offerta musicale più completa che io abbia mai realizzato. Le mie difficoltà e i miei ostacoli sono in realtà un curriculum divino".