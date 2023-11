Will Smith e Jada Pinkett, separati, ma ancora uniti

Negli ultimi anni la coppia formata da Jada Pinkett Smith e Will Smith ha fatto spesso discutere, per i loro alti e bassi e per la relazione aperta che la coppia ha raccontato in alcune occasioni. Del loro rapporto si è tornato a parlare in occasione dell’uscita del memoir di Jada Pinkett, ‘Worthy’. Durante la partecipazione dell’attrice al podcast ‘On Purpose with Jay Shetty’, la Pinkett ha rivelato che lei e il marito sono separati da sette anni, ma non hanno intenzione di divorziare e sembrano sempre molto affiatati.

Incontro

Will e Jada si sono conosciuti nel 1994. Erano gli anni in cui Smith era protagonista del fortunato telefilm ‘The Fresh Prince of Bel-Air’ (noto in Italia come ‘Willy, il principe di Bel-Air’). Lei, all’epoca, ha fatto un'audizione per interpretare la sua fidanzata nella serie. Non ha ottenuto la parte, ma ha fatto colpo su Smith. All’epoca, però, l’attore era sposato con Sheree Zampino, dalla quale ha avuto il primo figlio, Trey. I due hanno iniziato a frequentarsi nel 1995, dopo il divorzio del divo di ‘Men in Black’ da Zampino. Pare che avesse chiesto a Jada se stesse uscendo con qualcuno. Lei gli avrebbe risposto di no. Allora lui avrebbe commentato: ‘Bene. Ora stai uscendo con me’.

Matrimonio

Will ha chiesto la mano di Jada nel novembre del 1997. Si sono sposati un mese dopo. Il matrimonio si è celebrato in forma privata in un hotel nella città natale di lei, Baltimore. Nel luglio 1998 è nato Jaden, che successivamente ha recitato in diversi film insieme a suo padre, tra cui ‘La ricerca della felicità’ e ‘After Earth’. Nell'ottobre del 2000 è arrivata anche Willow, che ha poi ha intrapreso la carriera musicale ed è co-conduttrice del talk show ‘Red Table Talk’ insieme a sua madre.

Oscar 2022

La notte degli Oscar 2022 è ancora ben impressa nella mente di Smith e di tanti spettatori. E purtroppo non solo perché l’attore ha vinto l’ambita statuetta d’oro come Miglior Attore per ‘King Richard – Una squadra vincente’. Prima di quel momento, c’è stato un alterco fuori programma tra Smith e il comico Chris Rock. Quest’ultimo, mentre era sul palco degli Oscar, ha fatto una battuta su Jada Pinkett Smith che, da alcuni mesi, soffrendo di alopecia, anziché coprire la testa con sciarpe, cappelli, foulard o turbanti, aveva deciso di tagliare completamente la sua chioma e di non nascondere il capo rasato. «Jade, G.I. Jade, aspettiamo il seguito di Soldato Jane», aveva detto Rock. Al che Smith non ci aveva visto più dalla rabbia, si era alzato e aveva tirato uno schiaffo al collega, insultandolo. Smith, poi, in lacrime, aveva porto le sue scuse all’Academy – che ha condannato il gesto in quanto forma di violenza – e a tutti i colleghi e le colleghe presenti alla cerimonia. Ma sono sorte nuove polemiche quando l’attore ha affermato: «L’amore fa fare follie».