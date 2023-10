Will Smith, la moglie rivela: “Viviamo separati da sette anni, ma non divorziamo”

Jada Pinkett Smith e Will Smith (55 anni), ufficialmente ancora moglie e marito, vivono vite separate dal 2016. L’ho ha rivelato l’attrice Jada Pinkett , attrice e imprenditrice, 52 anni, spiegando che non avevano reso pubblica la verità prima perché non si sentivano “ancora pronti” a dichiarare la fine della loro storia d’amore al mondo e ai fan. Non c’è da stupirsi: i due, anche se non avevano tenuta nascosta la crisi della loro vita matrimoniale, erano considerati una delle coppie più longeve di Hollywood. Pinkett Smith, che sta per pubblicare un libro “Worthy”, in cui parla del suo matrimonio, ma anche della sua vita quando ancora non era una star, ha rivelato tutto sul suo rapporto con Will Smith in una intervista alla giornalista Hoda Kotb, al Today Show di mercoledì, la star ha detto che lei e l’attore, sposati dal 1997, non hanno ancora intenzione di divorziare legalmente.

Quello schiaffo la notte degli Oscar

La coppia "vive separatamente" ormai da diversi anni e ben prima che Smith schiaffeggiasse l’attore comico Chris Rock agli Oscar dello scorso anno per una battuta sull'alopecia di Pinkett Smith. "Tieni il nome di mia moglie lontano dalla tua fo***ta bocca" disse Will Smith, una scena che fece notizia a livello internazionale, indignando tutti e portando a un allontanamento di Will Smith dalla cerimonia degli Oscar per i prossimi 10 anni.

L’attrice in una intervista al magazine “People” ha detto che inizialmente pensava si trattasse di uno scherzo: “Ho pensato “questa è una scenetta, non è possibile che Will lo colpisca”. È stato solo quando Will è venuto a sedersi che ho capito che era realmente accaduto. Pinkett ha ricordato di aver chiesto al marito, che ha poi vinto l'Oscar per King Richard - Una famiglia vincente, come miglior attore e ha pronunciato un discorso in lacrime, se stava bene solo quando i due erano finalmente rimasti soli dopo lo spettacolo.

I tre figli degli Smith

La coppia ha due figli, anzi tre figli: Jaden 25 anni (ha recitato insieme al padre da bambino e ora ha una carriera consolidata nella moda), e Willow, la più giovane, 22 anni, è forse la più conosciuta, almeno in Italia, per i suoi progetti musicali. E Trey, 30 anni, nato dal primo matrimonio di Will Smith, anche lui è un artista, ha recitato in alcuni film e partecipato a progetti musicali.

Ancora sposati

Di divorzio (per ora) ancora non si parla. Pinkett ha spiegato che sono state molte cose a portarli alla rottura: "eravamo esausti di continuare a provarci. Penso fossimo bloccati nella fantasia su come pensavamo dovesse essere l'altra persona". L’attrice, inoltre, ha detto che lei e Smith stanno ancora capendo cosa fare tra loro e ha aggiunto: "Gli avevo fatto una promessa: che non ci sarebbe mai stato motivo di divorziare, e non sono ancora riuscita a infrangerla".